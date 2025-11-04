Marche, Dossier Immigrazione 2025: dati, lavoro e sfide per l’integrazione.

Le Marche, nel 2024, riflettono un quadro demografico complesso e in evoluzione, con una comunità straniera di 136.526 individui, pari al 9,2% della popolazione regionale.

Questo dato, frutto di un’analisi approfondita presentata nel Dossier Statistico Immigrazione 2025, realizzato dal Centro Studi e Ricerche Idos e dall’Istituto di Studi Politici S.

Pio V, grazie al sostegno dell’8×1000 della Chiesa Valdese, rivela non solo la dimensione numerica, ma anche le dinamiche interne a questa comunità.

L’analisi agevolata dall’intervento di esperti quali Eduardo Barberis e Francesco Orazi (docenti universitari), Vittorio Lannutti (sociologo), Stefania Papa (assistente sociale) e Marinela Ruxandoiu (Fiom Cgil), evidenzia una peculiarità demografica: la fascia d’età più rappresentata tra gli stranieri residenti si concentra tra i 30 e i 44 anni, indicando una prevalenza di individui in età lavorativa e con progetti familiari.

Al contrario, la popolazione italiana vede la maggiore concentrazione nella fascia over 45, suggerendo potenziali implicazioni per il futuro demografico regionale, inclusa la sostenibilità del sistema pensionistico.

Sul fronte del mercato del lavoro, la presenza straniera incide per il 9,2% della forza lavoro, con una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente.

Questa riduzione, apparentemente marginale, merita un’attenta riflessione, poiché potrebbe essere sintomatica di cambiamenti nelle politiche di ingresso, nei flussi migratori o nell’adattamento dell’economia marchigiana.

Un’analisi più approfondita dei settori di impiego rivela un forte predominio del settore dei servizi (58,6%), seguito dall’industria (38,3%), mentre l’agricoltura occupa una quota residuale (3,1%).

L’evoluzione nel lavoro manuale è interessante: si osserva una diminuzione dei lavoratori migranti non specializzati (-4,4%) e un aumento di quelli specializzati (+3,5%), segnale di una possibile riqualificazione o di un cambiamento nelle competenze richieste dal mercato.

Tuttavia, un dato allarmante è rappresentato dalla quota di lavoratori stranieri “sovraistruiti”, ovvero con un titolo di studio superiore alle mansioni svolte, che si attesta al 39,6%, con un incremento significativo rispetto al 2023.

Questo fenomeno, che implica una sottoutilizzazione del capitale umano e un potenziale risentimento, richiede interventi mirati per favorire l’aggiornamento professionale e l’accesso a posizioni più qualificate.

Il sistema scolastico marchigiano accoglie 24.807 studenti con cittadinanza straniera, pari al 12,3% della popolazione studentesca, un numero significativo che sottolinea l’importanza dell’integrazione e dell’offerta di un’istruzione inclusiva.

Il dato che il 62% di questi studenti è nato in Italia evidenzia la radicamento della comunità straniera nel tessuto sociale regionale.

L’arrivo di 577 nuovi studenti stranieri, prevalentemente distribuiti tra licei (31,4%), istituti professionali (35,8%) e istituti tecnici (32,8%), impone un costante monitoraggio delle risorse disponibili e delle esigenze specifiche di questa popolazione studentesca, al fine di garantire pari opportunità di successo formativo e promuovere l’integrazione sociale e culturale.