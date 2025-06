Marche: Fitch Ratings conferma rating e outlook positivo.

La recente valutazione di Fitch Ratings rappresenta un significativo riconoscimento della solidità finanziaria e della gestione della Regione Marche, segnando un punto di svolta nel suo posizionamento creditizio. L’agenzia ha confermato il rating di lungo termine a BBB, un livello che, sebbene legato al rating sovrano italiano (anch’esso BBB), è stato accompagnato da un’importante modifica dell’outlook, elevato da “stabile” a “positivo” a partire da ottobre 2024. Questa revisione dell’outlook riflette una prospettiva migliorativa, suggerendo la possibilità di un upgrade futuro.Un elemento cruciale della valutazione di Fitch è il cosiddetto “profilo di credito standalone” (SACP), che isola la Regione Marche dal rischio Paese italiano. Questo indicatore, stimato a aa, rivela una capacità di resistenza finanziaria e una governance intrinsecamente superiori a quelle attribuite all’Italia nel suo complesso. L’SACP a aa segnala che, se la Regione Marche operasse in un contesto geopolitico indipendente, la sua valutazione creditizia sarebbe sensibilmente più alta. Questa discrepanza evidenzia la capacità della Regione di generare valore economico e gestire le proprie finanze in modo efficace, minimizzando l’impatto delle turbolenze economiche nazionali.Il rating di breve termine, confermato a F2 – il livello più elevato compatibile con il rating di lungo termine – ulterioremente rafforza la percezione di affidabilità a breve termine. La motivazione alla base di questa valutazione positiva non si limita alla mera conformità, ma si fonda su elementi qualitativi concreti. Fitch Ratings ha espresso particolare apprezzamento per la qualità del servizio sanitario regionale, un pilastro fondamentale per il benessere della popolazione e un indicatore di efficienza amministrativa. Parallelamente, il profilo finanziario della Regione Marche è stato classificato nella categoria “aaa”, un segnale inequivocabile di una gestione prudente, di una solida capacità di indebitamento e di un’elevata resilienza finanziaria.In sintesi, la valutazione di Fitch Ratings costituisce un riconoscimento tangibile dell’impegno della Regione Marche nella creazione di un sistema economico e amministrativo solido, capace di resistere alle sfide esterne e di garantire un elevato livello di benessere per i propri cittadini. Il miglioramento dell’outlook e l’SACP particolarmente elevato rappresentano un’opportunità per la Regione di rafforzare ulteriormente la propria posizione sui mercati finanziari internazionali e di attrarre investimenti strategici.