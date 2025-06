Marche: l’export traina l’economia, ma serve più resilienza.

Le Marche si configurano come un motore significativo per l’economia nazionale, attestandosi all’ottavo posto a livello regionale per volumi di esportazione, un dato che supera i 14 miliardi di euro. Questa performance, evidenziata dal segretario generale Confcommercio-Imprese per l’Italia, Marco Barbieri, riflette una solida base industriale radicata in settori chiave come la meccanica, la farmaceutica, l’indotto calzaturiero e l’abbigliamento, un vero e proprio ecosistema di eccellenze che definisce il *Made in Italy*.Tuttavia, l’attuale dinamica dell’export marchigiano, pur generosa in termini di valore complessivo, appare caratterizzata da una certa fragilità strutturale, definibile come “occasionale”. Questo implica che la crescita non è interamente sostenuta da strategie di lungo termine e da una pianificazione accurata dei mercati. Confcommercio, in questo contesto, si propone come un’infrastruttura strategica, uno strumento di supporto concreto per le imprese marchigiane, volto a ottimizzare i processi di import-export e a favorire una crescita più organica e duratura del tessuto economico regionale.La forza esportativa delle Marche si manifesta in particolare nel settore del calzaturiero e dell’abbigliamento, con una crescente rilevanza dei prodotti alimentari di qualità destinati a mercati strategici come Stati Uniti, Germania e Francia. Questi mercati rappresentano hub cruciali per la proiezione del *Made in Italy* nel panorama internazionale, ma la loro accessibilità è sempre più compromessa dalle tensioni commerciali globali e dall’introduzione di dazi doganali, che impattano direttamente sulla competitività delle imprese marchigiane e sull’intero sistema produttivo italiano.La sfida attuale, quindi, non è solo quella di mantenere elevati volumi di esportazione, ma anche di rafforzare la resilienza del modello produttivo marchigiano, diversificando i mercati di riferimento e investendo in innovazione, ricerca e sviluppo. È fondamentale, inoltre, promuovere una maggiore consapevolezza del valore del *Made in Italy* e combattere efficacemente la contraffazione, un fenomeno che danneggia l’immagine del territorio e penalizza le imprese oneste. La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine (come testimoniato dalla presenza del Comando Regionale Guardia di Finanza Marche) e associazioni di categoria, come Confcommercio, si rivela cruciale per affrontare queste problematiche e garantire un futuro prospero per l’economia delle Marche.