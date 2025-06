MeetInMarche: le eccellenze marchigiane conquistano il mondo

La ridente cornice dei Colli del Tronto, incastonata nel cuore dell’Ascoli Piceno, ha ospitato un evento di rilevanza strategica per il tessuto economico marchigiano. L’iniziativa, orchestrata da Camera Marche e le sue Aziende Speciali in sinergia con le Camere di Commercio Italiane presenti in undici nazioni estere, si è inserita nel più ampio progetto MeetInMarche, un’iniziativa volta a proiettare le eccellenze regionali sui mercati internazionali.Il successo della prima giornata di incoming ha superato le aspettative, testimoniando la crescente attrattività del Made in Marche a livello globale. Un flusso significativo di buyer internazionali, provenienti da un bacino di undici Paesi – Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Romania, Regno Unito, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia, Germania e Paesi Bassi – ha animato gli incontri e le presentazioni. Questo numero, a riprova della solidità dell’iniziativa, ha visto la partecipazione attiva di cinquanta acquirenti esteri, rappresentanti di realtà commerciali e distributori chiave per i settori strategici per la regione.L’evento ha rappresentato un’occasione imperdibile per centocinquanta imprese marchigiane, operanti nei comparti agroalimentare, dell’arredamento e mobile design, e della moda, di presentare il proprio portafoglio prodotti, le innovazioni tecnologiche e le peculiarità che distinguono la produzione locale. Non si è trattato solo di una vetrina commerciale, ma di un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo in cui coltivare relazioni professionali durature e intessere fili di collaborazione per l’espansione nei mercati esteri.L’iniziativa MeetInMarche, di cui questo incoming è stata una tappa fondamentale, si pone l’obiettivo di valorizzare il potenziale delle imprese marchigiane, fornendo loro strumenti e opportunità concrete per affrontare le sfide della globalizzazione e consolidare la loro posizione competitiva. La scelta dei Colli del Tronto come location non è casuale: sottolinea l’importanza di un territorio che, pur legato alle proprie tradizioni e alla sua identità, guarda con fiducia verso il futuro, proiettando le sue eccellenze in un contesto internazionale sempre più complesso e dinamico. L’evento rappresenta quindi un tassello fondamentale di una strategia regionale volta a promuovere un modello di sviluppo sostenibile, basato sulla valorizzazione delle risorse locali e sull’innovazione.