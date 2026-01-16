Nexans Offida: motore di crescita e innovazione per il Gruppo

- PUBBLICITA -

Lo stabilimento Nexans di Offida, nel cuore del Piceno, si configura oggi come un motore propulsivo per l’intero Gruppo, superando le aspettative iniziali e incarnando una visione strategica di crescita sostenibile e innovazione tecnologica.

La recente visita del top management francese ha confermato l’importanza cruciale del sito, sottolineando come l’anticipata realizzazione degli obiettivi di crescita previsti per il 2028 – già concretizzati nel corso del 2025 – testimoni la capacità di risposta e l’adattabilità di un team focalizzato sull’eccellenza.

A capo di questa dinamica realtà industriale si trova l’ingegner Sara Morganti, Amministratore Delegato di Nexans Italia spa, la cui leadership si è rivelata determinante nell’accelerare i processi di trasformazione.

La Morganti, con un approccio manageriale orientato al miglioramento continuo, ha guidato l’azienda verso un incremento significativo della competitività, non solo in termini di produzione, ma anche nell’adozione di metodologie di lavoro efficienti e orientate alla sostenibilità ambientale.

Si tratta di un approccio che va oltre la semplice ottimizzazione dei costi, mirando a creare un valore aggiunto per l’azienda, per i dipendenti e per il territorio.

L’azienda, oggi, si presenta con una solidità strutturale e una resilienza operative che rappresentano una base solida per affrontare le sfide del mercato globale.

Questo successo, tuttavia, non viene percepito come un punto di arrivo, bensì come l’inizio di una nuova fase, caratterizzata da ambizioni ancora più elevate e da una volontà di investimento costante.

Il riconoscimento e la gratitudine di Morganti verso il personale riflettono la consapevolezza che il successo aziendale è il risultato di uno sforzo collettivo, un impegno quotidiano volto a superare le aspettative e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Il legame profondo con il territorio marchigiano si concretizza in un piano di investimenti articolato e strategico.

Questo include la realizzazione di un moderno polo logistico integrato, progettato per ottimizzare la gestione della supply chain e ridurre l’impatto ambientale; l’installazione di due avanzate linee di estrusione, in grado di rispondere alle crescenti esigenze del mercato e di produrre cavi e sistemi sempre più performanti; un potenziamento dell’infrastruttura energetica, con particolare attenzione all’integrazione di fonti rinnovabili attraverso un impianto fotovoltaico di ultima generazione; e interventi di riqualificazione dello storico stabilimento, volti a preservare il patrimonio industriale locale e a migliorare le condizioni di lavoro.

La vicepresidente Elyette Roux ha espresso chiaramente come Offida rappresenti un asset strategico per il Gruppo Nexans, destinato a rimanere al centro delle future strategie di crescita.

La scelta di concentrare investimenti significativi in questo sito testimonia la fiducia nel potenziale di sviluppo del territorio e la volontà di creare opportunità di lavoro qualificato per la comunità locale.

Il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha sottolineato come questa decisione di investimento sia un segnale tangibile di fiducia verso la comunità offidana e il suo futuro.

Il 2025 si rivela dunque un anno di svolta non solo per Nexans, ma anche per l’intero territorio, consolidando la posizione di Offida come un punto di riferimento industriale di primaria importanza, non solo in Italia, ma in tutta Europa, e proiettandolo verso un futuro di crescita e prosperità.