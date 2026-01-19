Nuova gestione al Caffè Meletti: Quintessenza, un omaggio al territorio.

- PUBBLICITA -

Il Caffè Meletti, icona indiscussa del tessuto culturale e storico di Ascoli Piceno, inaugura un capitolo inedito della sua esistenza, affidato alla cura di Quintessenza, una Società Benefit nata dall’ingegno e dall’attaccamento al territorio di cinque figure professionali locali: Davide Camaioni, Fabio Caponi, Roberta Faraotti, Valerio Giovannozzi e Stefano Panichi.

La transizione, supportata da un’iniziativa strategica della Fondazione Carisap, segna il passaggio di testimone verso una nuova gestione consapevole dell’immenso patrimonio che il caffè rappresenta.

Più che una semplice caffetteria, il Meletti è un palcoscenico di memorie collettive, un punto di riferimento per generazioni di ascolani e un simbolo riconosciuto a livello nazionale.

L’approccio di Quintessenza non si limita alla mera gestione commerciale, ma si fonda su un profondo senso di responsabilità e un impegno tangibile alla salvaguardia dell’identità locale.

Si tratta di un bene comune, un patrimonio immateriale che si nutre di relazioni, tradizioni e storie, e che richiede una cura attenta e sostenibile.

La visione di Quintessenza non è quella di imporre un cambiamento radicale, bensì di reinterpretare l’eredità del Meletti attraverso un’offerta rinnovata, capace di dialogare con le nuove esigenze senza tradire la sua anima originaria.

Si prospettano iniziative volte a valorizzare i prodotti del territorio, a promuovere l’artigianato locale e a creare un luogo di incontro e di scambio culturale, un vero e proprio fulcro di aggregazione sociale.

“Assumiamo con solennità questo incarico,” afferma Stefano Panichi, legale rappresentante di Quintessenza, “consapevoli del peso storico e dell’importanza simbolica del Meletti.

La nostra ambizione è quella di offrire un’esperienza unica, all’altezza della sua storia e proiettata verso il futuro, un futuro che sappia custodire le radici e accogliere l’innovazione.

” L’obiettivo è trasformare il Meletti non solo in un luogo dove degustare un caffè d’eccellenza, ma in un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di talenti e un motore di sviluppo per la comunità ascolana.

Il futuro del Meletti si prospetta dunque come un connubio tra tradizione e modernità, un equilibrio delicato tra conservazione e progresso.