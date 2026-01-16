Nuove Imprese Italiane: CNA Premia il Valore Post-Pandemia

- PUBBLICITA -

Il Premio “Cambiamenti”, ideato e promosso da CNA, si rinnova come riconoscimento al valore e alla resilienza delle nuove imprese italiane.

L’iniziativa, più che un semplice concorso, si configura come un vero e proprio osservatorio sulle dinamiche di crescita e innovazione che animano il tessuto imprenditoriale post-pandemico.

L’edizione in corso pone l’attenzione sulle aziende che hanno visto la luce tra il 1° gennaio 2021 e il 2025, un periodo storico segnato da sfide complesse e spesso drammatiche.

Le startup candidate si sono confrontate con l’emergenza sanitaria globale, con l’esponenziale aumento dei costi energetici, con l’inasprimento delle condizioni di accesso al credito, con una burocrazia farraginosa e con le ripercussioni delle tensioni geopolitiche, che hanno generato guerre e blocchi commerciali.

Il premio non solo celebra la capacità di superare queste difficoltà, ma anche la prontezza di adattamento e la visione strategica che hanno permesso a queste nuove realtà di prosperare in un contesto economico incerto.

La piattaforma di iscrizione, aperta fino al 31 gennaio, invita le imprese marchigiane a presentare la propria candidatura per la fase interregionale, preludio alla finale nazionale che si terrà a Roma il 22 e 23 aprile 2026.

I requisiti di ammissibilità sono chiari: impresa con sede legale in Italia, costituita tra il 2021 e il 2025 e con un organico non superiore a cinquanta dipendenti.

“CNA è convinta – afferma Selene Re, Presidente dei Giovani Imprenditori CNA Marche – che il coraggio, la creatività e l’impatto positivo generato da queste giovani imprese siano elementi vitali per la crescita del nostro territorio e per la costruzione di una comunità più forte e dinamica.

Incoraggiamo tutti gli imprenditori che possiedono i requisiti a candidarsi e a cogliere questa straordinaria opportunità di crescita professionale e di visibilità.

“Il montepremi, complessivo, riflette l’importanza attribuita all’iniziativa.

Al primo classificato è riservato un premio in denaro di ventimila euro, mentre al secondo e terzo classificato andranno rispettivamente premi da cinquemila euro ciascuno.

Ma il valore del premio va ben oltre l’aspetto economico.

In palio figurano anche servizi e benefit mirati, tra cui incontri formativi personalizzati e l’opportunità di ampliare la propria rete di contatti e di collaborazioni strategiche.

Un elemento distintivo e di forte valore aggiunto è la possibilità per i finalisti di partecipare a “Cambiamenti Off”, un esclusivo meeting dedicato alla creazione di sinergie con partner e investitori di spicco, figure chiave per lo sviluppo di startup innovative e ad alto potenziale.

Come sottolinea Monica Fagnani, Responsabile Giovani Imprenditori CNA Marche, “questa opportunità rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per le aziende che ambiscono a crescere e a consolidare la propria posizione nel mercato, grazie all’accesso a risorse finanziarie e a competenze specialistiche.

“