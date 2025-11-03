Nuove rotte aeree per le Marche: un volano per l’economia regionale.

L’avvio delle nuove rotte aeree che collegano l’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona a Roma Fiumicino e Milano Linate con una frequenza doppia giornaliera rappresenta un tassello cruciale per il rilancio economico e produttivo delle Marche, una regione che da decenni lamenta la carenza di infrastrutture di collegamento aeree, infrastrutture ormai considerate ordinarie in altre aree del Paese.

L’auspicio espresso dall’assessore allo Sviluppo Economico e all’Aeroporto, Giacomo Bugaro, va oltre la mera inaugurazione delle rotte, proiettandosi verso la sostenibilità e la continuità di un servizio vitale.

La valorizzazione di queste connessioni aeree non si esaurisce nell’incremento del traffico passeggeri, ma si inserisce in una strategia più ampia di promozione territoriale e sviluppo turistico.

L’assessore ai Trasporti, Francesco Baldelli, ha introdotto un elemento di riflessione cruciale: l’analisi del regime fiscale applicato alle tasse d’imbarco comunali.

Una revisione, con l’eventuale riduzione o eliminazione di tali oneri, potrebbe rivelarsi uno strumento efficace per rafforzare la continuità territoriale e incentivare l’utilizzo delle rotte, rendendole più accessibili a un pubblico più vasto.

La discussione non si limita a una valutazione meramente finanziaria.

L’apertura di un tavolo tecnico dedicato alla verifica del rapporto costi-benefici è vista come un passo necessario per garantire che l’investimento generi un impatto positivo tangibile per l’intera comunità marchigiana.

L’obiettivo primario è favorire l’incremento dei flussi turistici internazionali verso Ancona e l’intera regione, aprendo nuove opportunità di sviluppo economico e culturale.

Si tratta di un’operazione che, se ben gestita, potrebbe contribuire a ridefinire l’identità e la posizione geografica delle Marche nel panorama nazionale ed europeo, trasformando un’infrastruttura di trasporto in un vero e proprio motore di crescita e attrattiva.

La sfida, ora, è quella di tradurre questo potenziale in realtà, attraverso una governance efficace e una visione strategica a lungo termine.