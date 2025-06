Ondata di calore Marche: sindacati chiedono misure urgenti per i lavoratori.

Con l’intensificarsi dell’ondata di calore che avvolge le Marche, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello urgente alla Regione, sollecitando l’adozione di misure protettive mirate a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme. L’istanza si pone come replica di un provvedimento già implementato con successo nel corso del 2023, volto a sospendere le attività lavorative in fasce orarie di picco termico.La richiesta specifica è quella di un’ordinanza regionale che preveda l’interruzione del lavoro, dalle 12:30 alle 16:00, nei settori caratterizzati da attività prevalentemente svolte all’aperto, quali l’agricoltura, l’edilizia, i servizi di pulizia urbana, la logistica e l’artigianato. L’importanza di tale intervento risiede nella necessità di mitigare i rischi intrinseci derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate, spesso aggravate dall’umidità relativa, un fattore che ne amplifica gli effetti negativi sull’organismo.Le conseguenze fisiologiche di un’eccessiva termostensione possono essere particolarmente gravi: colpi di calore, stati di disidratazione acuta, aritmie cardiache, vertigini e una generale compromissione delle capacità cognitive e motorie. Questi fenomeni non solo compromettono il benessere individuale, ma aumentano significativamente il rischio di infortuni sul lavoro, spesso derivanti da una ridotta capacità di concentrazione e reazione.Tuttavia, i sindacati riconoscono che un intervento normativo regionale rappresenta solo una componente di un approccio più ampio e strutturale. Si auspica, pertanto, un coinvolgimento attivo e proattivo da parte delle aziende, affinché riorganizzino le attività lavorative in modo da minimizzare l’impatto del caldo. Questo implica un dialogo costruttivo tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali, volto a individuare soluzioni personalizzate per ogni realtà produttiva, tenendo conto delle specificità dei singoli contesti.Parallelamente, si richiede un potenziamento dell’attività di vigilanza da parte degli organi ispettivi del lavoro, affinché verifichino in maniera capillare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tale controllo non deve limitarsi alla verifica formale, ma mirare a valutare l’effettiva adozione di misure preventive adeguate, come la fornitura di acqua potabile, la disponibilità di aree ombreggiate, l’organizzazione di pause frequenti e la promozione di campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi legati al caldo. L’obiettivo finale è garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti i lavoratori marchigiani, tutelando la loro dignità e il diritto a un lavoro svolto in condizioni di sicurezza.