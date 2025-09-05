Orte-Falconara: Rinasce la linea ferroviaria, un investimento da 190 milioni

La linea ferroviaria Orte-Falconara, arteria cruciale per il trasporto passeggeri e merci nel cuore dell’Italia centrale, si appresta a inaugurare una nuova era, a partire dal 6 settembre.

Questo momento segna il completamento di un complesso e articolato programma di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, promossi da Rete Ferroviaria Italiana, che ambiscono a trasformare radicalmente la qualità del servizio offerto e a elevare la competitività della rete.

L’investimento, pari a 190 milioni di euro, non si limita a una mera riqualificazione, ma rappresenta una vera e propria metamorfosi.

L’obiettivo primario è incrementare significativamente la capacità di trasporto, consentendo l’immissione in circolazione di un numero maggiore di treni, sia regionali che a lunga percorrenza, e rispondendo in modo più efficace alle crescenti esigenze di mobilità.

Parallelamente, l’aggiornamento tecnologico mira a garantire una regolarità operativa superiore, traducendosi in una riduzione della frequenza di ritardi e interruzioni, elementi imprescindibili per la soddisfazione dell’utenza.

Uno degli aspetti più innovativi di questo progetto è l’implementazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema di gestione e controllo del traffico ferroviario a livello europeo.

L’ERMTS, progressivamente attivo nelle tratte Orte-Terni-Foligno, Castelplanio-Jesi e Jesi-Interporto-Falconara nei prossimi anni, rappresenta un salto di qualità rispetto ai sistemi precedenti.

Permette una gestione più precisa e reattiva della circolazione, consentendo di sfruttare appieno il potenziale della rete e di intervenire tempestivamente in caso di anomalie lungo l’intera direttrice.

L’integrazione di questa tecnologia porta la linea Orte-Falconara a standard equiparabili a quelli delle linee ad alta velocità, garantendo un livello di sicurezza e affidabilità superiore.

L’ammodernamento infrastrutturale include anche la riqualificazione del tracciato, con interventi volti a innalzare i limiti di velocità, che in alcuni tratti saranno estesi fino a 200 km/h.

Questa maggiore velocità si tradurrà in una significativa riduzione dei tempi di percorrenza, con un risparmio potenziale fino a 20 minuti per i viaggiatori.

Inoltre, nel nodo cruciale di Roma Termini, sono stati riattivati i binari 1, 1 Est e 2 Est, migliorando la capacità di smistamento e fluidità del traffico ferroviario in una delle principali stazioni italiane.

L’opera di ammodernamento della linea Orte-Falconara non è solo un miglioramento tecnico, ma un investimento strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio, rafforzando la connessione tra le città e contribuendo a una mobilità più efficiente e sostenibile.