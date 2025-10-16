Paradisi Srl, Eccellenza Marchigiana tra le Aziende ESG d’Italia

La Paradisi Srl, realtà jesina (Ancona) da quasi settant’anni all’avanguardia nella tornitura di precisione, si distingue come un esempio virtuoso di impresa B-Corp, incarnando un impegno profondo verso la sostenibilità.

L’azienda, profondamente radicata nel territorio marchigiano, si è guadagnata un posto d’onore tra le 94 aziende italiane più performanti in termini di criteri ESG (Environmental, Social, Governance), un risultato che la rende l’unica impresa delle Marche a ricevere tale riconoscimento, come evidenziato dal prestigioso Industria Felix Magazine.

La cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma presso l’Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio, ha visto la partecipazione di figure di spicco come Lorenzo Lo Basso di Rai News e Elisa Isoardi, presentatrice Rai, in un evento promosso da Industria Felix Magazine, testata di settore guidata da Michele Montemurro.

L’iniziativa, denominata “Prima Nazionale ESG”, celebra il 66° evento Industria Felix, sottolineando l’importanza crescente della responsabilità sociale d’impresa nel panorama economico italiano.

Il riconoscimento si basa su una rigorosa valutazione condotta da Cerved Rating Agency, che analizza l’impegno aziendale in tre aree cruciali: tutela ambientale, benessere dei dipendenti (welfare aziendale) e governance aziendale.

I dati raccolti e analizzati confermano la leadership della Lombardia, con 17 aziende premiate, seguita da Campania, Puglia, Lazio e Piemonte.

Un gruppo significativo, tra cui la Paradisi, ha ottenuto valutazioni “molto alte” o “alte”, testimoniando un forte orientamento verso pratiche sostenibili.

L’azienda jesina non si limita a una conformità formale, ma integra la sostenibilità nel suo DNA aziendale, con una visione a lungo termine volta a minimizzare l’impatto ambientale.

Questa filosofia si traduce in un costante impegno per prevenire e gestire l’inquinamento, attraverso un monitoraggio continuo e un miglioramento delle metodologie per il risparmio energetico e il riciclo dei materiali.

L’approccio trasformativo non si limita alla riduzione dell’impronta ecologica, ma include un’analisi profonda dei processi produttivi, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse e promuovere un’economia circolare.

Il successo di Paradisi Srl è stato riconosciuto anche in precedenza, nel 2024, quando si è distinta come una delle prime cinque aziende più virtuose nella categoria “Environment” nell’ambito dell’indagine “Radici del cambiamento” condotta dall’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con Partner e Symbola.

Questo ulteriore premio consolida la posizione dell’azienda come leader nel settore, dimostrando che la combinazione di innovazione tecnologica, precisione artigianale e responsabilità sociale può portare a risultati straordinari.

Il percorso di Paradisi Srl rappresenta un modello per le altre imprese, incoraggiando un cambiamento sistemico verso un futuro più sostenibile e inclusivo.