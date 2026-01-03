Pesaro Urbino: Resilienza e Trasformazioni Economiche nel 2025

- PUBBLICITA -

Analisi Economica e Prospettive per la Provincia di Pesaro e Urbino: Resilienza e Trasformazioni nel 2025Il recente rapporto del centro studi CNA Marche, focalizzato sull’economia della provincia di Pesaro e Urbino nel 2025, delinea un quadro complesso, caratterizzato da una resilienza inaspettata e da segnali di profonda trasformazione.

Contrariamente alle tendenze regionali, la provincia dimostra una capacità di assorbire shock esterni e di generare nuove opportunità, sebbene con alcune criticità strutturali.

Il dato più significativo è l’aumento degli addetti nei macrosettori economici (+0,5%), un risultato che contrasta con la stabilità regionale.

Questo incremento suggerisce una maggiore efficienza nell’utilizzo della forza lavoro e una potenziale riallocazione tra i diversi comparti.

Nonostante una diminuzione generalizzata del numero di imprese, un lieve segnale di ripresa si manifesta nel 2025 (+0,4%), seppur da interpretare con cautela alla luce della tendenza pluriennale al ribasso.

L’andamento settoriale rivela dinamiche contrastanti.

Il settore delle costruzioni, nonostante la conclusione del Superbonus, mostra una crescita (+0,5%), indicando una robustezza intrinseca e una capacità di adattamento a nuovi scenari.

Il terziario, motore trainante dell’economia provinciale, registra un incremento (+1%), mentre commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, sebbene in difficoltà, mostrano segnali di vitalità che ne impediscono il collasso.

L’espansione significativa delle attività editoriali e di produzione di contenuti (+2.0%), finanziarie e assicurative (+2.7%), immobiliari (+1.5%), professionali, tecniche e scientifiche (+1.6%), e soprattutto dell’istruzione e formazione (+5.9%) e dello sport e divertimento (+0.8%) sottolinea una diversificazione economica in atto, orientata verso servizi a valore aggiunto e nuove forme di intrattenimento e apprendimento.

Sul fronte delle esportazioni, la provincia, pur registrando una leggera contrazione (-1.0%), si dimostra più performante rispetto alla regione (-3.9%).

La crisi più marcata riguarda settori tradizionali come macchinari e apparecchiature, mobili, elettrodomestici e tessile-abbigliamento, mentre spicca la crescita dell’export di prodotti in metallo, mezzi di trasporto e, in particolare, navi e imbarcazioni, a testimonianza di una specializzazione in settori di nicchia ad alta tecnologia.

Le previsioni occupazionali indicano un forte orientamento verso il settore dei servizi (58%) e verso le microimprese (68%), riflettendo un modello di sviluppo basato sulla flessibilità e sull’innovazione.

Tuttavia, l’elevata percentuale di imprese che prevedono difficoltà nel reperimento di personale qualificato (58%), superiore alla media regionale, evidenzia una potenziale strozzatura per la crescita futura e un urgente bisogno di politiche attive del lavoro.

La prevalenza di contratti a termine (71%) e l’incidenza limitata di laureati tra le nuove assunzioni (10%) sollevano interrogativi sulla qualità e sulla stabilità dell’occupazione generata.

A livello demografico, la provincia di Pesaro e Urbino ha subito una diminuzione della popolazione (-4,68%) meno accentuata rispetto alla regione, con un invecchiamento della popolazione in corso, sebbene in modo meno marcato rispetto alla media regionale.

La presenza di comunità straniere, in particolare provenienti da Romania, Albania e Marocco, contribuisce a mitigare il declino demografico e a fornire una forza lavoro diversificata.

In sintesi, l’economia della provincia di Pesaro e Urbino nel 2025 si presenta come un sistema in transizione, capace di resilienza e di adattamento, ma con sfide strutturali da affrontare, tra cui il divario tra domanda e offerta di lavoro specializzato, la prevalenza di contratti atipici e l’invecchiamento della popolazione.

Politiche mirate a favorire l’innovazione, la formazione continua, l’attrazione di talenti e la valorizzazione del capitale umano saranno cruciali per garantire un futuro sostenibile e prospero per la provincia.