Rinnovamento Porto Ancona: Interventi Chiave per la Competitività.

Rinnovamento Strategico del Porto di Ancona: Interventi Chiave per la Competitività e l’IntermodalitàIl porto di Ancona si appresta a compiere un salto di qualità attraverso un ambizioso piano di ammodernamento delle infrastrutture, con un focus particolare sull’adeguamento strutturale della banchina 23. Questa iniziativa, dal valore di 11.852.746 euro, è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit, Impresa costruzioni Mentucci Aldo ed Eurobuilding, e si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione dell’intero scalo dorico, volto a rafforzare la sua posizione strategica nel panorama commerciale adriatico.L’intervento sulla banchina 23 non è un episodio isolato, ma un tassello fondamentale di un percorso che ha già visto la rinascita della banchina 22, la costruzione della nuova banchina 27 e il rifacimento delle superfici delle banchine 19-20-21. Parallelamente, la banchina 13 ha beneficiato di un significativo ampliamento, con un allungamento del fronte di accosto di 45 metri per un totale di 200 metri, incrementando la sicurezza delle operazioni di ormeggio e ampliando il piazzale di circa 790 metri quadrati. Un’ulteriore miglioria è stata ottenuta con l’avanzamento della banchina 11, nuovamente operativa per l’attracco dei traghetti, ottimizzando i flussi di traffico.L’adeguamento della banchina 23 prevede un intervento complesso che va ben oltre la semplice riparazione strutturale. La demolizione delle gru portainer Badoni e Paceco, precedentemente dismesse, ha aperto la strada alla rimozione delle rotaie e dei binari ferroviari esistenti, che verranno poi riposizionati, e al consolidamento della struttura portuale a celle e del piazzale retrostante. La nuova pavimentazione, estesa per circa 4.000 metri quadrati, sarà progettata per supportare le moderne gru semoventi e manterrà la predisposizione per l’eventuale installazione di gru fisse, garantendo flessibilità e adattabilità alle future esigenze del traffico commerciale.Un aspetto cruciale di questo progetto è l’integrazione con le reti di trasporto terrestre. La presenza dei binari ferroviari, strategicamente mantenuti e riposizionati, favorisce l’intermodalità, consentendo il trasporto diretto delle merci dal binario al ciglio banchina, riducendo i tempi di movimentazione e ottimizzando la logistica. Questa capacità di interconnessione è essenziale per competere efficacemente in un mercato globale sempre più esigente.Oltre all’adeguamento strutturale, il piano include la predisposizione all’elettrificazione delle banchine, in linea con le direttive ambientali europee e con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni portuali. Il progetto si inserisce, inoltre, in un più ampio intervento di dragaggio del bacino portuale, che interesserà le banchine commerciali dalla 19 alla 26, per un investimento complessivo di 16,5 milioni di euro. Questo intervento mira a migliorare la profondità delle acque e quindi la navigabilità dello scalo, consentendo l’attracco di navi più grandi e ottimizzando le operazioni di carico e scarico.”Stiamo perseguendo un impegno costante per il miglioramento delle infrastrutture del porto di Ancona,” afferma Vincenzo Garofalo, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. “L’obiettivo è rendere il porto ancora più competitivo in un contesto internazionale in rapida evoluzione. Banchine, piazzali e dragaggi sono gli strumenti che ci permettono di sostenere la crescita del porto e affiancare le imprese e gli operatori nella ricerca di nuove opportunità di sviluppo.”