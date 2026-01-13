Roccafluvione: Festival del Tartufo Nero, un Viaggio Sensoriale

- PUBBLICITA -

Roccafluvione si tinge di Nero: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore del TartufoRoccafluvione, gioiello incastonato nel cuore delle Marche, si appresta ad accogliere una nuova edizione del suo celebre Tartufo Nero Festival, un evento che si estende per tre giorni, dal 23 al 25 gennaio, e che si configura come un’esperienza immersiva nel mondo di questo prezioso tubero.

Più che una semplice manifestazione, il Festival rappresenta un ponte tra tradizione, innovazione e territorio, un’occasione per celebrare la cultura gastronomica locale e promuovere un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

L’evento, sostenuto da Regione Marche, Camera di Commercio, Fondazione Carisap e finanziato dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne, si prefigge di valorizzare il tartufo nero come elemento identitario del territorio, rafforzando il ruolo di Roccafluvione all’interno del circuito delle Città del Tartufo e aspirando a diventare un punto di riferimento imprescindibile per il Sud delle Marche.

Come sottolinea il sindaco Emiliano Sciamanna, il tartufo nero di Roccafluvione, apprezzato oltre confine e giunto sulle tavole più prestigiose del mondo, è un ambasciatore del territorio, portatore di storia, saperi e passione.

Il Festival si articola in un ricco calendario di appuntamenti, progettato per coinvolgere un pubblico variegato.

L’inaugurazione, venerdì alle 17, sarà presieduta dalla madrina Anna Falchi.

Un ciclo di conferenze e talk affronterà temi di interesse per produttori, chef e appassionati, esplorando le tecniche di coltivazione, le proprietà organolettiche del tartufo e le nuove tendenze nella cucina a base di tartufo.

Saranno previste visite guidate nelle tartufaie, offrendo la possibilità di scoprire i segreti di questo ambiente unico, e percorsi di trekking ed escursioni in bicicletta per immergersi nella bellezza del paesaggio circostante.

Una gara tra cani da tartufo, con i loro abili conduttori, darà vita a momenti di grande spettacolo, mentre spettacoli musicali animeranno le serate.

Quest’anno, il Festival introduce interessanti novità: un mercatino dell’artigianato locale in piazza Aldo Moro, per promuovere le creazioni artistiche del territorio, e la partecipazione del Club Ferrari di Castorano, che esporrà auto di Maranello, un connubio inaspettato tra lusso automobilistico e prelibatezze gastronomiche.

Tra gli ospiti di prestigio, il giornalista Rai Paolo Notari, lo chef Max Mariola, che delizierà il pubblico con uno show cooking sabato, la pasticcera Monia De Carolis, protagonista di Bake Off Italia 8, che domenica presenterà dolci al tartufo, il conduttore Roberto Giacobbo, e gli chef Enrico Mazzaroni, Daniele Citeroni e Zunica, portatori di nuove interpretazioni culinarie.

L’esperienza gastronomica si estenderà all’intera area, con ristoranti di Roccafluvione e dei comuni limitrofi – Venarotta, Comunanza, Force e Palmiano – che proporranno menù degustazione dedicati al tartufo.

Il Nero Village ospiterà proposte di street food d’autore, mentre il Nero Palace si animerà con attività per bambini, con la mascotte Truffolino, una mostra dei lavori realizzati dalle Donne per Roccafluvione, e un mercato tematico “Il tartufo e la terra”, che celebra il legame tra il tubero e il suo habitat naturale.

Il Festival si configura dunque come un evento a 360 gradi, un viaggio sensoriale che celebra la tradizione, l’innovazione e la straordinaria ricchezza del territorio marchigiano.