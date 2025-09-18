Sciopero Start Spa: Mobilità Pubblica Marchigiana Interrotta il 22 Settembre

La società Start Spa, fulcro del sistema di mobilità pubblica nelle Marche, con sede operativa ad Ascoli Piceno, ha reso noto un’interruzione significativa del servizio prevista per lunedì 22 settembre 2025.

La decisione, comunicata in linea con le normative vigenti (Legge 146/90), riflette l’adesione della società ad uno sciopero generale indetto dalle sigle sindacali, in particolare dalla Confederazione USB, integrata dalle rappresentanze USB Lavoro Privato e USB Trasporti.

Questo evento non si limita al semplice cessamento dell’attività, ma incide profondamente sulla quotidianità di migliaia di utenti che quotidianamente si affidano ai mezzi pubblici per spostamenti urbani ed extraurbani, nonché per l’accesso a servizi amministrativi essenziali.

L’impatto potenziale è significativo, considerando il ruolo strategico di Start Spa nella connettività territoriale delle Marche, un asset cruciale per l’economia locale e la qualità della vita dei cittadini.

La natura generale dello sciopero, che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato, sottolinea la portata del dissenso e le complessità delle negoziazioni in corso tra le rappresentanze sindacali e le parti datoriali.

I motivi specifici che hanno portato alla proclamazione dello sciopero non sono esplicitati nel comunicato, ma si presume che siano legati a questioni relative a condizioni di lavoro, retribuzione, sicurezza e, più in generale, alla sostenibilità del sistema di mobilità pubblica regionale.

Per mitigare, seppur parzialmente, il disagio arrecato all’utenza, Start Spa ha predisposto misure di salvaguardia del servizio.

Durante le fasce orarie protette, comprese tra le 05:30 e le 08:29 del mattino e tra le 17:00 e le 19:59 del pomeriggio, le corse degli autobus saranno garantite regolarmente.

Tuttavia, al di fuori di tali intervalli temporali, si rende necessario prevedere possibili cancellazioni o ritardi.

Le ripercussioni non si limitano al trasporto passeggeri.

Anche le attività amministrative di Start Spa, inclusi i servizi offerti dal punto informativo Start Point di San Benedetto del Tronto, potrebbero subire interruzioni, creando potenziali disagi per chi necessita di informazioni o di svolgere pratiche burocratiche.

La società invita gli utenti a consultare le comunicazioni ufficiali e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle possibili modifiche al servizio.

Per ulteriori chiarimenti e aggiornamenti, è attivo il Numero Verde Start 800.443.044, accessibile dal lunedì al venerdì (dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00) e il sabato (dalle 08:30 alle 13:00).

La situazione, come spesso accade in questi casi, richiede un approccio proattivo da parte degli utenti, che devono informarsi adeguatamente per evitare spiacevoli inconvenienti.