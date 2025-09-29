Smit acquisisce Salvucci: espansione nel cuore delle Marche

Smit, leader consolidato nel panorama delle soluzioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), rafforza la propria presenza nel territorio marchigiano attraverso un’operazione strategica di espansione.

La società, parte del Gruppo Lindbergh Spa (Egm: Ldb), ha annunciato la firma di un accordo preliminare per l’acquisizione integrale di Salvucci Maurizio e C.

Snc, impresa storica operante nel cuore del Maceratese.

L’acquisizione, formalizzata tramite la società de Gatti Ermanno srl, già membro attivo del Gruppo Smit, rappresenta un passo significativo nell’ambito di una più ampia strategia di crescita organica e inorganica.

L’operazione non si configura semplicemente come un mero incremento di volumi, ma mira a sinergie operative e di competenze che consentiranno a Smit di ampliare la propria offerta di servizi e prodotti, consolidando la leadership nel settore.

Salvucci Maurizio e C.

Snc vanta una solida reputazione nel territorio, maturata attraverso decenni di esperienza nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti HVAC, caratterizzandosi per un approccio attento alle esigenze specifiche della clientela locale e per la capacità di adattamento alle nuove tecnologie.

L’acquisizione di questa realtà locale, con la sua consolidata rete di relazioni e know-how specifico, permetterà a Smit di accedere a nuovi mercati e di rafforzare la propria presenza in un’area geografica strategicamente importante.

L’operazione, oltre a incrementare la quota di mercato di Smit nelle Marche, si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione del settore HVAC, caratterizzato da una crescente domanda di soluzioni innovative e sostenibili.

Smit, con l’acquisizione di Salvucci, intende accelerare lo sviluppo di offerte integrate che combinino l’efficienza energetica, il comfort abitativo e il rispetto per l’ambiente.

L’integrazione di Salvucci Maurizio e C.

Snc nel Gruppo Smit porterà benefici reciproci, permettendo all’azienda maceratese di accedere a risorse e competenze avanzate, rafforzando al contempo la capacità del Gruppo Smit di rispondere in modo sempre più efficace alle sfide del mercato e di anticipare le esigenze future dei clienti.

Si prevede che l’operazione, una volta completata, genererà un impatto positivo sull’occupazione locale, contribuendo allo sviluppo economico del territorio marchigiano.