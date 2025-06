Transizione energetica nelle Marche: ritardi e sfide da superare

La transizione energetica nelle Marche si presenta come una sfida complessa, segnata da ritardi significativi rispetto agli obiettivi stabiliti a livello nazionale e comunitario. Secondo i dati presentati da Legambiente Marche, la regione si trova in una posizione di marcato svantaggio nel raggiungimento degli imperativi fissati dal Decreto Aree Idonee, che impone l’installazione di almeno 2.346 MW di nuova potenza rinnovabile entro il 2030.Allo stato attuale, con un parco impianti realizzato tra il 2021 e marzo 2025 pari a soli 425 MW, si attesta una copertura di appena il 18,1% del traguardo prefissato. Proiezioni basate sulle installazioni annuali dal 2021 al 2024, con una media di 100 MW/anno, dipingono uno scenario preoccupante: il raggiungimento dell’obiettivo richiederebbe ben 19,2 anni, accumulando un ritardo di 13,2 anni rispetto alla scadenza.Questo scenario evidenzia una necessità impellente di accelerazione, richiedendo un’immissione di potenza rinnovabile di almeno 1.921 MW nei prossimi cinque anni e mezzo, traducendosi in un investimento medio annuo di 349,3 MW. Un impegno di questa portata necessita di una riprogettazione strategica del percorso di decarbonizzazione regionale, che vada oltre le semplici installazioni impiantistiche.Il Forum Energia di Legambiente Marche ha offerto un’occasione cruciale per analizzare a fondo le criticità e definire nuove strategie. L’iniziativa non si è limitata a una fotografia dello stato della transizione, ma ha stimolato un dibattito costruttivo su temi vitali: dalla pianificazione delle aree idonee, spesso ostacolate da processi burocratici complessi e resistenze locali, all’ottimizzazione dell’efficienza energetica in ambito civile e industriale, fino alla promozione attiva delle comunità energetiche rinnovabili (CER), modelli di produzione e consumo energetico diffusi e partecipativi.Parallelamente, il Forum ha presentato i risultati della campagna “C’è puzza di gas”, un’indagine capillare sulle emissioni legate alle infrastrutture del gas fossile. Il monitoraggio regionale, condotto su dieci impianti, ha rivelato la presenza di emissioni elevate in un punto (Jesi) e livelli medi in altri tre, sottolineando l’urgenza di una transizione verso fonti energetiche più pulite e sostenibili, non solo per ridurre le emissioni di gas serra, ma anche per tutelare la salute pubblica e l’ambiente.Come sottolinea Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche, la regione possiede le risorse e le competenze necessarie per una transizione energetica ordinata e tempestiva. Tuttavia, ciò presuppone una pianificazione regionale efficace, che identifichi in modo trasparente le aree idonee per l’installazione di nuovi impianti, e percorsi partecipativi che coinvolgano attivamente le comunità locali, garantendo un approccio inclusivo e consapevole, in grado di mitigare i potenziali conflitti e promuovere un consenso diffuso. La sfida, dunque, non è solo tecnologica, ma anche sociale e politica, richiedendo un cambio di paradigma nella governance energetica regionale e un impegno collettivo per un futuro più verde e resiliente.