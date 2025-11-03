50 anni di Tv Centro Marche: un’emittente, una storia, un territorio.

Cinquant’anni.

Un mezzo secolo di immagini, suoni, storie e identità che vibrano ancora nell’etere marchigiano.

Sabato 8 novembre, presso la Sala Musicisti dell’hotel Federico II di Jesi, si celebra questo traguardo con la presentazione del volume “Tv Centro Marche e Giannino Pieralisi”, frutto della ricerca del giornalista Nicola Di Francesco e di testimonianze preziose che hanno contribuito alla nascita e all’evoluzione dell’emittente più longeva delle Marche.

L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, offre l’opportunità di ripercorrere un percorso pionieristico, un’avventura televisiva che ha saputo interpretare e anticipare i cambiamenti culturali e sociali di un’intera regione.

La nascita di Tv Centro Marche non fu un mero atto amministrativo, ma un atto di coraggio.

In un’epoca dominata dal monopolio radiotelevisivo della Rai, Giannino Pieralisi, figura carismatica e visionaria, con l’appoggio di un gruppo di appassionati, osò sfidare lo status quo, intraprendendo un percorso di innovazione che avrebbe profondamente segnato il panorama mediatico marchigiano.

Ottenere una frequenza in quei tempi significava abbattere barriere, superare resistenze, dimostrare una determinazione incrollabile.

Il libro, che verrà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti, non è una semplice cronistoria di eventi, ma un’indagine approfondita sulle motivazioni, le difficoltà e le conquiste che hanno caratterizzato l’esperienza televisiva di Tv Centro Marche.

Attraverso interviste, documenti d’archivio e fotografie inedite, emerge il racconto di una comunità che ha trovato nella televisione locale uno specchio della propria realtà, un luogo di aggregazione e di crescita.

Nicola Di Francesco, con evidente commozione, sottolinea l’importanza di questo progetto, frutto di una profonda amicizia e di un impegno condiviso.

“Ho avuto l’onore di collaborare con Giannino Pieralisi, un uomo che ha creduto fermamente nella possibilità di creare una televisione autenticamente marchigiana, capace di raccontare le storie del territorio, valorizzare le tradizioni e promuovere il talento locale”.

La televisione locale, per definizione, si contrappone alla logica dell’omologazione e della standardizzazione.

Tv Centro Marche, fin dai primi anni, ha scelto di puntare su un’offerta editoriale originale e diversificata, capace di intercettare le esigenze e le aspirazioni del pubblico marchigiano.

Programmi di informazione, approfondimento, intrattenimento, cultura e sport, realizzati con passione e professionalità, hanno contribuito a creare un forte legame di affinità con il territorio.

Oggi, a distanza di cinquant’anni, Tv Centro Marche continua a rappresentare un patrimonio inestimabile per le Marche, un esempio di come la televisione locale possa essere un motore di sviluppo economico, sociale e culturale.

La celebrazione di questo importante anniversario è un’occasione per riflettere sul passato, guardare al futuro e rinnovare l’impegno a garantire una televisione sempre più vicina alle persone e al territorio.

Un patrimonio da custodire e valorizzare per le generazioni a venire.