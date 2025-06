Acquaroli e la stanchezza politica: riflessioni dalle Marche

La dichiarazione del presidente uscente Francesco Acquaroli, rilasciata a margine del kick-off della campagna elettorale regionale, ha acceso un dibattito che va ben oltre la semplice risposta a una provocazione. La sua affermazione, apparentemente casuale, sulla presunta stanchezza reciproca con il candidato sfidante Matteo Ricci, si configura come una lettura pragmatica e, forse, cinica, della dinamica politica in corso nelle Marche.L’evento, svoltosi presso l’Eurosuole forum di Civitanova Marche, ha rappresentato un momento significativo, con una partecipazione di quasi cinquemila persone, testimonianza della mobilitazione del centrodestra in vista delle elezioni regionali. La folla, animata da un fervore visibile e avvolta in un mare di bandiere, ha risposto con entusiasmo agli interventi programmati, amplificando il messaggio centrale della coalizione: “Più Marche”.Tuttavia, la risposta di Acquaroli, inattesa e fuori dai canoni della retorica politica tradizionale, ha generato una riflessione più profonda sulla natura dei rapporti elettorali e sulla percezione del tempo nella vita pubblica. La sua osservazione implica una consapevolezza della ciclicità del potere, della naturale alternanza di figure e proposte, e, forse, una certa rassegnazione di fronte all’inevitabile esaurimento delle energie e degli entusiasmi.La coalizione di centrodestra, composta da un ampio spettro di forze politiche – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Movimento per le Marche, Base Popolare, Le Marche in Movimento, Civici Marche – dimostra una capacità di aggregazione significativa, sebbene interna a differenze programmatiche che richiederanno una costante mediazione. La sfida per questa coalizione non risiede solo nel contrastare l’azione del candidato Ricci, ma anche nel mantenere la coesione interna e nel tradurre l’entusiasmo popolare in un programma politico concreto e credibile.La “stanchezza” di cui parla Acquaroli, al di là del suo significato letterale, potrebbe essere interpretata come un segnale di cambiamento, una presa di coscienza che la politica non può prescindere dal rispetto dei tempi e dalla capacità di rinnovarsi continuamente. Il confronto elettorale, pertanto, non è solo una contesa di idee e proposte, ma anche un momento di riflessione sulla necessità di un ricambio generazionale e di un’evoluzione culturale che sappia rispondere alle esigenze di una società in trasformazione. La competizione elettorale diventa così un banco di prova per la vitalità della democrazia marchigiana, un’occasione per interrogarsi sul futuro della regione e per definire nuove priorità e nuove strategie di sviluppo.