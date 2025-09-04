Acquaroli e Noi Moderati: un sostegno per il futuro delle Marche

In un contesto segnato da sfide complesse e da un’emergenza globale che ha messo a dura prova il tessuto sociale ed economico, il percorso di Francesco Acquaroli alla guida della Regione Marche si distingue per una leadership orientata alla responsabilità e alla resilienza.

Durante i cinque anni del suo mandato, la capacità di navigare tra le incertezze, affrontando la crisi pandemica e le sue ripercussioni, ha delineato un profilo di governatore pragmatico e attento alle necessità del territorio.

La presenza di figure di spicco del panorama politico nazionale, come Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, e della senatrice Mariastella Gelmini, durante l’evento di presentazione delle liste del partito a Civitanova Marche, sottolinea il sostegno concreto e duraturo che Noi Moderati offre al governatore uscente.

L’affiancamento di Marinandeli, consigliere regionale del partito, rafforza ulteriormente questo impegno, testimoniando una visione condivisa per il futuro delle Marche.

Questo supporto non è un mero atto formale, ma un riconoscimento tangibile della capacità dimostrata da Acquaroli nel gestire situazioni di elevata complessità.

L’azione di governo, improntata alla concretezza e alla ricerca di soluzioni operative, ha permesso alla Regione di rispondere efficacemente alle emergenze, tutelando la salute pubblica e sostenendo le imprese e i lavoratori.

Noi Moderati, con la sua solida esperienza e la sua visione politica moderata, si propone di essere un partner strategico per il governatore, contribuendo attivamente alla definizione di politiche pubbliche innovative e sostenibili.

L’obiettivo è rafforzare la competitività del territorio marchigiano, promuovere lo sviluppo economico e sociale, e garantire servizi efficienti e accessibili a tutti i cittadini.

L’impegno di Noi Moderati si declina in un’azione di supporto continuo, volto a valorizzare le potenzialità del territorio e a promuovere una visione di crescita equilibrata, che tenga conto delle esigenze delle comunità locali e delle sfide del futuro.

La fiducia espressa da figure di rilievo del panorama politico nazionale testimonia la rilevanza del percorso intrapreso e la capacità di Francesco Acquaroli di rappresentare un punto di riferimento per le Marche.