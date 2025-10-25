Acquaroli: nuova giunta, accelerare i progetti e ascoltare i cittadini.

La riconferma elettorale rappresenta un punto di svolta, non solo un consolidamento.

Il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha tracciato la linea guida per la nuova giunta, sottolineando l’importanza di proseguire un percorso già avviato, ma con una rinnovata intensità e una consapevolezza del mandato che il voto popolare ha conferito.

Non si tratta semplicemente di mantenere lo status quo, bensì di accelerare il processo di attuazione delle politiche regionali, onorando l’entusiasmo e le aspettative che il risultato elettorale ha generato.

Acquaroli ha esplicitamente richiesto un impegno senza riserve da parte di ogni assessore, una dedizione totale focalizzata sulla risposta concreta alle esigenze del territorio.

L’urgenza è palpabile: la comunità attende risposte tangibili, soluzioni innovative ai problemi strutturali e un’accelerazione dei progetti in corso.

L’attenzione non deve disperdersi in attività marginali, ma concentrarsi prioritariamente su quelle iniziative che possano avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei cittadini e sullo sviluppo economico regionale.

La composizione della nuova squadra di governo riflette una strategia precisa: valorizzare il potenziale umano disponibile.

Ogni assessore è stato selezionato per la sua specifica competenza e per la sua capacità di tradurre visione politica in azione concreta.

L’inclusione di figure con esperienza pregressa, già provate sul campo e riconosciute per la loro capacità di leadership, infonde stabilità e garantisce una transizione fluida.

Il Presidente ha evidenziato come queste persone abbiano dimostrato, anche attraverso il successo elettorale, di possedere un forte legame con il territorio e una profonda comprensione delle sue dinamiche.

Si tratta di un’amministrazione che ambisce a superare la mera gestione amministrativa, aspirando a diventare un motore di cambiamento e progresso.

La giunta è chiamata a confrontarsi con sfide complesse, che spaziano dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale, dalla riqualificazione urbana alla promozione del turismo, dalla tutela del patrimonio culturale alla creazione di opportunità di lavoro.

Per affrontare queste sfide, è necessario un approccio integrato, che coinvolga tutti gli attori del territorio, dalle istituzioni alle imprese, dalle associazioni di categoria ai comitati di quartiere.

La trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini rappresentano i pilastri fondamentali di un’amministrazione moderna e responsabile, capace di costruire un futuro migliore per tutti.

La nuova giunta si pone come obiettivo primario quello di incarnare questi valori, aprendo un dialogo continuo con la comunità e rendendo conto del proprio operato in modo chiaro e accessibile.