Aguzzi e Carancini: la politica strumentalizza l’omofobia

L’ennesimo tentativo di strumentalizzazione politica, scatenato dalle dichiarazioni di Matteo Ricci e Romano Carancini, ha sollevato un polverone che, a detta della capogruppo di Forza Italia in Regione Marche, Jessica Marcozzi, avrebbe decisamente giovato a tutti se fosse rimasto sopito. La vicenda verte sulla presunta affermazione omofoba dell’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, rivolta a Carancini durante una seduta del Consiglio regionale.Marcozzi, difendendo l’assessore, contesta la natura strumentale della polemica, definendola un’ulteriore iterazione di una strategia volta a screditare politicamente Aguzzi attraverso la diffusione di notizie distorte. La capogruppo sottolinea un elemento storico cruciale: nel 2012, Aguzzi, all’epoca sindaco di Fano, si distinse come il primo primo cittadino italiano a trascrivere personalmente un matrimonio omosessuale, un atto compiuto in osservanza di una sentenza della Corte Costituzionale e in anticipo rispetto all’evoluzione legislativa che avrebbe poi formalizzato tale diritto. Un gesto che, secondo Marcozzi, contrasta nettamente con l’assenza di iniziative simili da parte di amministratori del Partito Democratico nel medesimo periodo.La difesa di Marcozzi si articola attorno alla constatazione che l’accusa di omofobia rivolta ad Aguzzi, alla luce del suo percorso politico e del suo impegno a favore dei diritti civili, si configura come un atto non solo infondato, ma profondamente ingiusto e denigratorio. L’episodio solleva una questione più ampia riguardo alla coerenza politica e all’impegno reale verso la tutela dei diritti delle minoranze.Per corroborare la sua tesi, Marcozzi inverte l’accusa, evidenziando un’ipocrisia nel comportamento del Partito Democratico. Ricorda infatti che una mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Bartolomei, mirata a contrastare il bullismo e le discriminazioni a Pesaro, è stata deliberatamente osteggiata e affossata dagli stessi esponenti del PD che ora si ergono a paladini della moralità, accusando Aguzzi di omofobia. Questo episodio, a suo dire, rivela una dissonanza tra l’apparente difesa dei diritti e le azioni concrete messe in atto. La vicenda, pertanto, non è solo una disputa politica, ma un’occasione per riflettere sulla necessità di un impegno politico autentico e coerente nella difesa dei diritti di tutti i cittadini, al di là delle appartenenze partitiche e delle strumentalizzazioni mediatiche.