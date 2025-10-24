Ancona, 4 novembre: Mattarella celebra l’Unità Nazionale nel Porto Antico

Il 4 novembre, data simbolo dell’unità nazionale, vedrà Ancona protagonista di una celebrazione solenne e sentita, con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’evento, collocato nel cuore pulsante del Porto Antico a partire dalle ore 11:00, rappresenta un’occasione unica per rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità nazionale e per onorare il ruolo imprescindibile delle Forze Armate.

L’organizzazione, frutto della collaborazione sinergica tra lo Stato Maggiore della Difesa, la Prefettura di Ancona e il Comando delle Scuole della Marina Militare, prevede una cornice di partecipazione ampia e rappresentativa.

Oltre al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, saranno presenti autorità civili e militari di rilievo, esponenti delle istituzioni locali, delegazioni scolastiche e associative, testimoniando un impegno collettivo nel commemorare un momento fondante della storia italiana.

La diretta televisiva su Rai, garantirà la fruibilità dell’evento a un pubblico nazionale.

Il protocollo delle celebrazioni sarà scandito da una serie di momenti significativi.

La cerimonia si aprirà con gli onori militari resi al Presidente della Repubblica, un gesto di deferenza e rispetto che sottolinea il suo ruolo di garante della Costituzione.

Seguirà la rassegna dello schieramento, un’esibizione di disciplina e coesione che incarna i valori di coraggio e dedizione delle Forze Armate.

Gli interventi istituzionali, focalizzati sul significato storico dell’unità nazionale e sulla missione di difesa della libertà e della sicurezza del Paese, offriranno spunti di riflessione sulla complessa realtà geopolitica contemporanea.

La consegna delle onorificenze e delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia alle bandiere di guerra, un atto simbolico di profondo significato, sarà seguita dallo sfilamento dei reparti, un’esibizione di preparazione e competenza.

Il canto dell’inno nazionale, un momento di commozione e partecipazione, culminerà con la salva d’onore delle unità navali, un omaggio solenne al Capo dello Stato e alle Forze Armate.

“Accogliere il Presidente Mattarella in una giornata così carica di significato rappresenta un onore immenso per la nostra città,” ha dichiarato il sindaco Daniele Silvetti, sottolineando il riconoscimento del ruolo di Ancona come fulcro strategico e porta d’accesso nel Medio Adriatico.

Il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, ha aggiunto: “Il 4 novembre ci ricorda l’importanza di celebrare il compimento dell’unità nazionale e il contributo fondamentale delle Forze Armate nella tutela della libertà e della sicurezza dei cittadini.

”Per permettere a un vasto pubblico di partecipare alla celebrazione, un maxischermo sarà installato in Piazza Roma.

La città sarà inoltre decorata con bandiere tricolori lungo Corso Garibaldi e al Monumento ai Caduti, creando un’atmosfera festosa e solenne.

Un gesto di cortesia e accoglienza sarà offerto al termine delle celebrazioni, con gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’istituto Einstein-Nebbia di Loreto che si occuperanno dell’accoglienza delle autorità, incarnando l’entusiasmo e la dedizione delle nuove generazioni.