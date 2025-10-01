Ancona al centro: impegno, visione e futuro per la città.

Ancona e i suoi cittadini restano al centro del mio impegno, un vincolo che si rafforza alla luce dei recenti risultati elettorali regionali.

Servire la città che mi ha visto nascere, crescere, operare e dedicare la mia azione politica per oltre tre decenni rappresenta un onore profondo, specialmente in un momento storico che si presenta ricco di sfide complesse e opportunità strategiche.

La trasformazione di Ancona non è un progetto a parole, ma un processo concreto, tangibile nella realtà dei cantieri aperti e delle manutenzioni in corso, un impegno che si proietta verso il futuro con la programmazione di nuove iniziative.

Stiamo agendo su molteplici fronti, catalizzando investimenti privati attraverso un approccio proattivo e mirato, volto a stimolare la crescita e la creazione di valore sul territorio.

La consapevolezza della strada ancora da percorrere è il motore del nostro operato.

Due anni e mezzo fa, quando abbiamo assunto la responsabilità di governare la città, eravamo pienamente coscienti dell’ampio margine di miglioramento e del lavoro impegnativo che ci attendeva.

Ora, con un secondo governo regionale Acquaroli, l’orizzonte si amplia, offrendo nuove opportunità per valorizzare il ruolo di Ancona come capoluogo di regione.

La nostra visione strategica si concentra su pilastri fondamentali: infrastrutture di eccellenza per garantire connettività e accessibilità; un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini; politiche giovanili innovative, volte a favorire l’inclusione, la formazione e l’occupazione dei giovani.

Al contempo, non possiamo prescindere da un’ambiziosa ripresa culturale.

La candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028 rappresenta un’opportunità irripetibile per rilanciare l’immagine della città, promuovere il patrimonio artistico e storico, stimolare la creatività e l’innovazione.

Questo progetto, sostenuto da tutti i sindaci marchigiani, simboleggia un’aspirazione comune a costruire un futuro di crescita culturale e sociale.

Il rinnovato sostegno del governo regionale, unitamente alla fiducia che i cittadini ci hanno accordato, ci impone di proseguire con determinazione e visione, per modernizzare Ancona, elevarne l’attrattività e proiettarla verso un futuro di prosperità e innovazione, onorando la fiducia trasversale che ha segnato il Maggio 2023.

È un impegno che sentiamo profondamente e che perseguiremo con passione e dedizione.