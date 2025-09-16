Ancona e Gaza: un gemellaggio per la solidarietà.

Il Consiglio comunale di Ancona ha espresso unanime sostegno a una mozione volta a instaurare legami di cooperazione con Gaza City, aprendo la porta a un accordo formale, un gemellaggio simbolico o altre iniziative di collaborazione.

L’atto, presentato dal consigliere Francesco Rubini, esponente della lista civica “Altra idea di città” e ricoprente la carica di vicepresidente del Consiglio, si configura come un segnale di apertura e solidarietà verso una comunità che affronta sfide umanitarie e sociali complesse.

La proposta, pur godendo di un ampio consenso, non è stata esente da momenti di tensione.

Gruppi di consiglieri della maggioranza avevano inizialmente richiesto la sospensione dei lavori consiliari, anticipando un tentativo di emendare il testo originale.

Questa richiesta, sebbene finalizzata a un’