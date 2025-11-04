Ancona, Festa dell’Unità: le Marche al centro dell’Italia

L’eco solenne della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata ad Ancona, risuona come un potente richiamo all’identità e al ruolo delle Marche nel tessuto nazionale.

Il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha espresso un sentimento di profonda gratitudine e orgoglio per l’onore di ospitare un evento di tale importanza, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano.

Lo spettacolo delle Frecce Tricolore che hanno incorniciato la cerimonia, disegnando scie di colore nel cielo sopra il porto storico, ha amplificato la suggestione emotiva del momento.

Ospitare il Capo dello Stato, a distanza di pochi mesi dall’ultima visita, sottolinea l’attenzione e il riconoscimento che le istituzioni nazionali riscontrano nei confronti della regione.

Questo continuo dialogo, rafforzato anche dalla recente presenza del Presidente del Consiglio, proietta le Marche in una posizione centrale all’interno delle dinamiche politiche e istituzionali del paese, confermando il suo ruolo di ponte culturale e strategico.

L’evento del 4 novembre rappresenta una preziosa opportunità educativa per le nuove generazioni, un’occasione per interiorizzare i valori fondanti della Repubblica e per comprendere il significato profondo del sacrificio compiuto da coloro che, nel corso della storia, hanno contribuito alla costruzione e alla difesa dell’unità nazionale.

Il Presidente Acquaroli ha focalizzato l’attenzione sul ruolo cruciale delle Forze Armate, sottolineando la necessità di riconoscere e valorizzare l’impegno quotidiano e la professionalità di uomini e donne che si dedicano alla tutela della comunità, operando in un contesto internazionale sempre più complesso e imprevedibile.

La loro capacità di rispondere alle sfide, con dedizione e competenza, è un pilastro fondamentale per la sicurezza e la stabilità del paese.

In un’epoca segnata da incertezze e tensioni globali, il richiamo ai valori di democrazia, unità e solidarietà assume un significato ancora più profondo.

Il Presidente ha invitato a riflettere sul debito che abbiamo nei confronti di coloro che, con atti di estremo sacrificio, hanno contribuito a plasmare una civiltà fondata su ideali di libertà, giustizia e progresso.

Questi valori, considerati un patrimonio inestimabile, richiedono una costante vigilanza e un rinnovato impegno nella loro difesa, affinché possano essere tramandati alle future generazioni come un faro di speranza e di ispirazione.

La memoria di questi eroi e martiri deve rimanere viva, come monito costante per il futuro.