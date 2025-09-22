Ancona: Onda di Solidarietà per la Palestina e la Flotilla

Un’onda di solidarietà palpabile si riversa sulle banchine di Ancona, manifestandosi in un corteo spontaneo e determinato.

Lo striscione, un faro di impegno, recita “Per la Palestina con chi resiste a fianco della Flotilla”, sintetizzando l’essenza di una mobilitazione che trascende il mero blocco portuale.

I Centri Sociali delle Marche, promotori dell’azione, si fanno portavoce di un sentire collettivo che si fa sentire con forza, sfidando la consueta routine del porto.

La presenza umana, ben più massiccia del previsto, ha innescato un’inversione di rotta: il corteo, inizialmente programmato per le 17:30, si è mosso in anticipo, come un fiume in piena.

La rotatoria e le vie di accesso alle banchine sono state ostruite, creando un evidente ostacolo alla normale operatività del porto.

Non si tratta di un semplice atto di protesta, ma di una dichiarazione pubblica e visibile di sostegno alla resistenza palestinese, in particolare a coloro che partecipano alle iniziative di solidarietà marittima, come la Flotilla per la Palestina, che mira a rompere il blocco imposto alla Striscia di Gaza.

L’azione anconetana si inserisce in un contesto globale di crescente consapevolezza e mobilitazione in favore del popolo palestinese, esposto da decenni a un conflitto che ha causato innumerevoli vittime e sofferenze.

Il blocco di Gaza, in particolare, rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, limitando l’accesso a beni di prima necessità e ostacolando lo sviluppo economico e sociale della regione.

La manifestazione, pur nel rispetto delle leggi e sotto il controllo delle forze dell’ordine, rappresenta un atto di disobbedienza civile volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione palestinese e a chiedere al governo italiano di intervenire per porre fine al conflitto e garantire il rispetto dei diritti umani.

Si tratta di una presa di posizione chiara e inequivocabile, che testimonia la forza della solidarietà internazionale e la determinazione di chi non si arrende di fronte all’ingiustizia e all’oppressione.

Il corteo, muovendo dal Mandracchio, cuore pulsante della pesca locale, amplifica il messaggio di speranza e di resistenza, incarnando un impegno civile che si radica nella comunità e si proietta verso l’esterno.

La presenza delle forze dell’ordine non diminuisce l’intensità del messaggio, ma ne sottolinea la necessità di un dialogo aperto e costruttivo.