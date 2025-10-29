Ancona: passaggio di consegne all’Università Politecnica, un legame forte

L’avvicendamento al vertice dell’Università Politecnica delle Marche segna un momento di riflessione e di continuità progettuale tra l’amministrazione comunale di Ancona e l’ateneo.

L’incontro tra il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Pizzi, e il Rettore uscente, Gian Luca Gregori, presso il Rettorato, ha rappresentato non solo un protocollo di passaggio di consegne a favore del futuro Rettore, Enrico Quagliarini, ma un’occasione per consolidare un percorso collaborativo costruito negli anni, che si propone di rafforzare il ruolo di Ancona come polo universitario di riferimento per l’intera regione.

Il gesto simbolico dello scambio di doni, la medaglia comunale e il sigillo dell’ateneo, testimonia l’importanza di un legame istituzionale che va al di là delle formalità, incarnando un impegno reciproco per il progresso del territorio.

Al centro della discussione, il progetto “Comune Informazione”, frutto di una sinergia avviata con l’Assessore comunale all’Università, Marco Battino, e sostenuta dall’esperienza accademica dell’Univpm.

Originariamente concepito come strumento di formazione specifica per i consiglieri comunali, il progetto ha ampliato la sua portata, diventando un’iniziativa di rilevanza regionale, proseguita dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Marche attraverso il programma “Competenze in Comune”, dedicato alla crescita professionale degli amministratori locali.

Questo percorso di sviluppo ha evidenziato la crescente necessità di un’amministrazione pubblica sempre più competente e orientata all’innovazione, capace di rispondere alle sfide di un contesto socio-economico in continua evoluzione.

Il Rettore Gregori ha espresso, con sguardo lucido, la volontà di creare una città universitaria capace di amplificare l’offerta di servizi e di attrarre talenti.

Una riflessione amara ha accompagnato questa visione: la carenza di investimenti in infrastrutture chiave, come gli studentati universitari, un problema che trascende le politiche accademiche e richiede l’intervento di enti esterni.

Questa constatazione sottolinea l’urgenza di un cambio di paradigma, di una visione strategica a lungo termine che coinvolga tutti gli attori istituzionali.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Pizzi, ha sottolineato come il dialogo continuo tra l’amministrazione comunale e l’università sia un pilastro fondamentale per la costruzione di una comunità più forte, consapevole e coesa.

L’espressione di gratitudine verso il Rettore uscente, Gregori, evidenzia il contributo determinante offerto nel sostenere la crescita della città e del Consiglio comunale, un impegno che si traduce in un’eredità preziosa per il futuro.

L’avvicendamento al rettorato, quindi, si configura non come una semplice transizione di poteri, ma come un’opportunità per riaffermare e potenziare i valori di collaborazione, innovazione e sviluppo condiviso, proiettando Ancona verso un futuro universitario sempre più florido e dinamico.