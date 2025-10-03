Ascoli Picena: Colonna Umana per la Palestina e Contro il Genocidio

Ad Ascoli Piceno, una colonna umana ha attraversato il centro cittadino, esprimendo un profondo sdegno e una ferma solidarietà verso il popolo palestinese.

La manifestazione, parte di uno sciopero generale promosso da CGIL e USB, si è snodata da Piazza Matteotti fino al cuore della città, trasformando Corso Vittorio Emanuele in un fiume di voci e simboli di protesta.

Il corteo, composto da un eterogeneo gruppo di partecipanti, ha visto la partecipazione attiva di studenti universitari e delle scuole superiori, lavoratori di diversi settori e cittadini sensibili alla questione palestinese.

L’energia collettiva si è manifestata in un crescendo di cori e slogan, un monologo corale che ha denunciato le dinamiche geopolitiche che alimentano il conflitto israelo-palestinese.

Le accuse rivolte al governo Meloni e alla politica israeliana sono state veementi, espressione di una crescente frustrazione per l’impunità con cui vengono perpetrate violazioni dei diritti umani.

Al di là delle immediate rivendicazioni legate al blocco della Flotilla, la manifestazione ha rappresentato un momento di presa di coscienza e di impegno civile.

La richiesta di “Palestina libera” non è stata percepita come un mero auspicio politico, bensì come un imperativo morale e un appello alla giustizia globale.

La scritta “Siamo Flotilla, stop genocidio” ha assunto un significato simbolico, evocando l’immagine degli attivisti che sfidano il blocco navale per portare aiuti umanitari nel territorio palestinese, denunciando implicitamente la sofferenza di una popolazione civile intrappolata in un conflitto senza fine.

L’imponente bandiera palestinese, sventolata con orgoglio dai manifestanti, non è stata solo un simbolo di identità nazionale, ma anche un vessillo di resistenza e speranza, un richiamo alla necessità di autodeterminazione e alla fine dell’occupazione.

La manifestazione ha rappresentato un atto di disobbedienza civile, un’affermazione di valori condivisi e una richiesta di un futuro in cui il diritto alla vita, alla dignità e alla libertà sia garantito a tutti, indipendentemente dalla loro origine o fede religiosa.

L’evento ha testimoniato come una comunità locale possa sollevare una voce forte e coesa per difendere i diritti umani e promuovere la pace in un mondo dilaniato da conflitti e ingiustizie.