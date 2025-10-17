Attacco a Ranucci: l’informazione sotto assedio.

Un’ombra insidiosa si allunga sull’informazione italiana, non attraverso manifesti roboanti o censure esplicite, ma con una escalation di intimidazioni e aggressioni mirate, capaci di minare la stessa linfa vitale del dibattito pubblico.

L’atto clamoroso che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci, con l’esplosione della sua auto e di quella di sua figlia, rappresenta una cesura, un punto di non ritorno che rivela la fragilità del nostro sistema democratico e la crescente difficoltà di esercitare un giornalismo d’inchiesta libero e indipendente.

L’azione intimidatoria, che ha colpito direttamente un giornalista impegnato nel denunciare dinamiche oscure, non è un evento isolato ma il sintomo di una deriva preoccupante.

Essa si inserisce in un contesto di crescenti pressioni e attacchi subliminali rivolti a chi, con coraggio e professionalità, si fa portavoce di verità scomode, spesso legate a interessi potenti.

Il flashmob organizzato dai giornalisti della Tgr Rai Marche ad Ancona, a sostegno di Ranucci, testimonia una reazione corale, un grido d’allarme che pretende di risvegliare le coscienze.

La solidarietà manifestata dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche, con la voce autorevole del suo presidente Franco Elisei, sottolinea l’importanza cruciale del giornalismo investigativo come baluardo contro l’opacità e la corruzione.

“Quando l’informazione diventa scomoda fa paura,” ha affermato Elisei, evidenziando la relazione diretta tra la verità scomoda e le reazioni violente che ne conseguono.

La partecipazione dell’Anpi di Ancona, rappresentata da Pia Bacchielli, rimarca la centralità della libertà di stampa come principio costituzionale inviolabile, pilastro fondamentale della nostra Repubblica.

L’attacco a Ranucci è un attacco alla Costituzione stessa.

Il consigliere regionale Andrea Nobili (Avs) ha richiamato l’urgenza di un risveglio collettivo, denunciando come l’evento riporti il Paese a tempi bui.

La Rai, spesso accusata di parzialità, in questo contesto si configura come un’oasi di democrazia, un presidio da proteggere con determinazione.

Anche Arianna Buda, esponente di Potere al Popolo e del coordinamento Marche per la Palestina, ha sottolineato la gravità dell’atto, evidenziando come Ranucci sia stato oggetto di un’azione mirata nel corso degli anni.

La solidarietà si è estesa anche al sindacato Cisl, dimostrando come l’attacco a un giornalista sia una minaccia per l’intera comunità.

Questo episodio non può essere liquidato come un semplice atto di vandalismo.

Richiede un’analisi profonda delle dinamiche che lo hanno reso possibile, un ripensamento del ruolo dell’informazione nella società contemporanea e un impegno concreto per garantire la protezione dei giornalisti e la libertà di stampa.

È necessario un cambiamento di paradigma, che ponga al centro l’etica e la responsabilità, e che promuova una cultura della trasparenza e del rispetto delle istituzioni democratiche.

La mobilitazione, le iniziative di protesta e la difesa strenua della libertà di stampa non sono più un optional, ma un dovere civico imprescindibile.