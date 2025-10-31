Autonomia di difesa europea: l’Europa deve agire.

Sette decenni dalla nascita del progetto europeo, un’epoca segnata da una relativa stabilità e da una dipendenza strategica da attori esterni, ci pongono ora di fronte a una riflessione imprescindibile: la necessità di un’autonomia di difesa continentale.

L’affermazione, recentemente ribadita dal Ministro della Difesa Guido Crosetto ad Ascoli Piceno, non è una novità, bensì il coronamento di un’analisi che, con crescente urgenza, si fa strada nel dibattito politico e strategico europeo.

La decisione, proveniente dagli Stati Uniti, di riposizionare parte delle proprie forze armate dal fronte orientale del continente europeo rappresenta un catalizzatore, un campanello d’allarme che amplifica una realtà già in atto.

Non si tratta di un evento improvviso, bensì della progressiva ridefinizione degli interessi geopolitici americani e di una crescente pressione affinché l’Europa assuma un ruolo più proattivo nella gestione delle proprie minacce.

Questo disimpegno, lungi dall’essere percepito come un atto ostile, va interpretato come un segnale inequivocabile: Washington intende focalizzare le proprie risorse su areee di conflitto emergenti, lasciando all’Europa la responsabilità di garantire la propria sicurezza e stabilità.

La riduzione del contingente americano, che si prefigge di lasciare una presenza “minima” rispetto agli attuali livelli, non deve essere vista come un vuoto da riempire con nuove garanzie esterne, ma come un’opportunità per l’Europa di emanciparsi da una dipendenza storica.

La vera sfida, ora, risiede nella capacità europea di trasformare questo segnale in azione concreta.

Non si tratta solo di incrementare le spese militari, sebbene ciò sia un elemento imprescindibile, ma soprattutto di sviluppare una vera e propria cultura della difesa comune.

Ciò implica un profondo ripensamento delle strategie, delle capacità operative, della cooperazione tecnologica e della condivisione degli oneri.

Occorre superare le tradizionali divisioni nazionali, promuovendo una maggiore integrazione delle forze armate, la standardizzazione dei materiali e l’armonizzazione delle politiche di difesa.

È necessario investire in ricerca e sviluppo, creando un’industria della difesa europea competitiva e innovativa, in grado di rispondere alle esigenze specifiche del continente.

La transizione verso un’Europa più autonoma in materia di sicurezza non sarà indolore né immediata.

Richiederà un impegno politico forte, una visione strategica condivisa e la capacità di superare resistenze interne.

Ma è una necessità impellente, un atto di responsabilità verso le future generazioni e un passo fondamentale per rafforzare l’identità e il ruolo dell’Europa nel panorama geopolitico globale.

L’ora di agire è adesso.