Ballottaggio a Sant’Elpidio a Mare: Affluenza in calo, sfida cruciale.

A Sant’Elpidio a Mare, il clima di partecipazione democratica si è attenuato rispetto al primo turno delle elezioni comunali, con una diminuzione dell’affluenza di circa il tre percento. Un dato che, pur nel contesto di un calo più ampio osservabile in molte realtà italiane, desta particolare attenzione considerando l’importanza del voto di ballottaggio per definire l’amministrazione comunale. La percentuale di votanti si è attestata al 52,07%, un valore significativo ma inferiore al 55,05% registrato nel maggio scorso.Questo scrutinio cruciale, che vede contrapporsi due candidati con visioni politiche distinte, è stato concomitante con il voto referendario. Un elemento che, pur amplificando la mobilitazione civica, non è stato sufficiente a garantire il raggiungimento del quorum, come testimonia il dato complessivo delle Marche, dove l’affluenza al referendum si è fermata al 48,36%. L’attesa per i risultati del voto comunale, e conseguentemente per la composizione del nuovo consiglio, è palpabile.Il confronto elettorale vede protagonisti Gionata Calcinari, candidato del centrodestra, che si presenta con il sostegno di una coalizione ampia e articolata, comprendente sette liste tra cui spiccano Fratelli d’Italia e Lega. La sua piattaforma politica si fonda su principi di stabilità e continuità, mirando a consolidare le politiche già in atto. Dall’altra parte, Rossano Orsili, sostenuto da una coalizione civica eterogenea, si propone come alternativa, raccogliendo il sostegno di otto liste che si distinguono per l’assenza di simboli di partito, una scelta strategica volta a sottolineare il carattere trasversale e inclusivo del suo progetto. Il suo appoggio include Forza Italia e una parte del Partito Democratico, evidenziando la necessità di un rinnovamento e di una visione più aperta per il futuro del comune.Il primo turno aveva già delineato un quadro chiaro, con Calcinari che aveva ottenuto un vantaggio considerevole su Orsili, totalizzando il 44,36% dei voti contro il 28,47% dell’avversario. Questo divario, sebbene riducibile al ballottaggio, riflette una solida base di consenso per il candidato di centrodestra. Il voto di oggi, pertanto, rappresenta un momento decisivo, non solo per la scelta del nuovo sindaco, ma anche per la definizione delle priorità e delle strategie di sviluppo del comune di Sant’Elpidio a Mare, con implicazioni che si estendono ben oltre l’ambito amministrativo locale.