basato su un modello di sviluppo integrato e su cui si basa, e che

Nel biennio 2025-2026, l’assessorato guidato da Ilenia Orologio ha orientato l’azione amministrativa di Falconara Marittima verso un modello di sviluppo integrato, che coniuga l’evoluzione infrastrutturale con un profondo investimento nel capitale umano e sociale, e con un’attenzione specifica alla vitalità economica locale.

L’approccio è stato caratterizzato da un’inversione di prospettiva: non più semplici servizi, ma piattaforme di opportunità, capaci di generare resilienza e crescita.

Un elemento cardine è stato il potenziamento dell’offerta sportiva e ricreativa, ben oltre la mera costruzione di nuove strutture.

La pista di atletica rappresenta un volano per l’attività fisica e l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza regionale, mentre la riapertura dello stadio Roccheggiani, unitamente al ritorno delle Miniolimpiadi, mirano a riconnettere la comunità con le proprie radici sportive e a promuovere uno stile di vita attivo.

La candidatura per il campionato italiano di beach volley testimonia l’ambizione di proiettare Falconara su un palcoscenico nazionale, sfruttando le peculiarità del territorio.

Parallelamente, un impegno significativo è stato indirizzato verso l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone più vulnerabili.

L’alloggio di piazza Martiri delle Foibe, un recupero architettonico di pregio che valorizza il patrimonio storico locale, offre una risposta concreta al bisogno di residenzialità protetta per persone con disabilità, promuovendo una vita indipendente e partecipata.

L’estensione del supporto educativo domiciliare fino ai trent’anni, precedentemente limitato a ventisei, denota una sensibilità verso le esigenze evolutive dei giovani con disabilità e una volontà di accompagnarli nel percorso di autonomia.

L’istituzione del Fondo affitti rappresenta un sostegno diretto per le famiglie in difficoltà, prevenendo situazioni di disagio abitativo.

Il Polo Lorenzini si configura come un vero e proprio ecosistema sociale, dove laboratori di cucina e pasticceria, palestra e scuola di musica si integrano per offrire opportunità di formazione, socializzazione e sviluppo personale.

Si tratta di un modello innovativo, che mira a superare le tradizionali barriere tra istruzione e lavoro, creando percorsi di inclusione mirati.

Il progetto di cohousing a Fiumesino, realizzato nell’ambito del più ampio Piano di Interventi per la Qualità Urbana (Pinqua), rappresenta una risposta alle nuove esigenze abitative e sociali, promuovendo la convivenza intergenerazionale e la condivisione di risorse.

Il recupero e la riqualificazione della vecchia scuola di Fiumesino testimoniano l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, trasformando strutture obsolete in spazi vitali e funzionali.

Sul fronte economico, l’azione amministrativa si è concretizzata in un sostegno attivo alle nuove imprese, attraverso contributi a fondo perduto e, per il futuro, con un corso di gestione d’impresa destinato alle piccole attività commerciali e artigianali.

Questo corso mira a fornire strumenti pratici e competenze specifiche per affrontare le sfide del mercato, migliorare l’efficienza gestionale e favorire la crescita sostenibile del tessuto imprenditoriale locale.

L’obiettivo primario è quello di creare un ambiente favorevole all’innovazione, alla creazione di posti di lavoro e alla prosperità collettiva, consolidando il ruolo di Falconara come polo attrattivo per investimenti e talenti.