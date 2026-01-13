Biogas a Osimo: espansione a rischio tra timori e polemiche

- PUBBLICITA -

La questione riguardante il futuro degli impianti di biogas di Osimo (Ancona) si configura come un nodo complesso, sospeso sull’esito di una Conferenza dei Servizi, che dovrà valutare una potenziale espansione e riqualificazione delle strutture.

L’assessore regionale al Lavoro e alla Tutela del Paesaggio, Tiziano Consoli, ha adottato una posizione cauta in risposta all’interrogazione del consigliere regionale dem, Antonio Mastrovincenzo, sottolineando la necessità di un’attenta disamina prima di prendere una decisione riguardante il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

La delicatezza della questione è amplificata dalla presenza, durante la discussione in Assemblea Legislativa, della sindaca di Osimo, Michela Glorio, e di un comitato civico fortemente contrario all’ampliamento.

La preoccupazione diffusa tra i cittadini osimani è palpabile, alimentata dalle problematiche attuali legate al funzionamento degli impianti.

Queste non si limitano a disagi olfattivi persistenti, ma includono anche problemi legati ai travasi e alla potenziale contaminazione delle acque sotterranee attraverso la percolazione, con conseguenze dirette sulla salute e sull’economia locale.

La sindaca Glorio ha espresso con forza il parere contrario del Comune, evidenziando come un’ulteriore espansione configurerebbe un rischio ambientale significativo, aggravando una situazione già critica.

La posizione della Giunta regionale, tuttavia, è percepita da Mastrovincenzo come ambigua e insufficientemente definita, generando ulteriore apprensione tra i cittadini.

Questa indeterminatezza solleva interrogativi sulla reale volontà di tutelare l’ambiente e la qualità della vita della comunità osimana.

La vicenda non è solo una disputa locale; essa si inserisce in un più ampio dibattito sulle energie rinnovabili e sulla necessità di bilanciare lo sviluppo economico con la salvaguardia del territorio.

La Conferenza dei Servizi si troverà di fronte alla responsabilità di valutare attentamente i benefici economici dell’ampliamento rispetto ai potenziali danni ambientali e sociali, tenendo conto delle voci dei cittadini, del Comune e dei rappresentanti regionali.

Un’analisi approfondita dovrà considerare non solo gli aspetti tecnici e legali, ma anche le implicazioni etiche e la necessità di garantire un futuro sostenibile per Osimo.