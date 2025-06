Bono Coordinatore Anci Centro Italia: Ascoli Piceno si fa sentire

Alessandro Bono, sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio comunale locale, assume un ruolo di significativa importanza all’interno di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), venendo designato coordinatore di area per il Centro Italia all’interno dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali. La nomina, formalizzata durante la riunione a distanza del direttivo nazionale, sottolinea il riconoscimento del suo impegno e della sua competenza a livello nazionale.Questo incarico, che si aggiunge alla sua precedente esperienza come coordinatore dei Consigli comunali di Anci Marche, lo pone al centro di una rete di collaborazione estesa alle regioni di Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria, integrandosi in un progetto più ampio che coinvolge anche le aree Nord e Sud del Paese. La sua funzione non si limita alla mera aggregazione, ma implica un ruolo attivo di mediazione e sintesi, volto a raccogliere le istanze specifiche di ciascun territorio e a tradurle in proposte concrete per Anci.L’obiettivo primario è quello di rafforzare il ruolo dei Consigli comunali come veri e propri organi di partecipazione democratica e controllo dell’azione amministrativa. Bono intende promuovere un’analisi approfondita delle problematiche locali, incentivando un dialogo aperto e costruttivo tra amministratori, cittadini e rappresentanti delle categorie economiche e sociali. Si tratta di un approccio che mira a superare le logiche settoriali e a favorire la cooperazione tra enti locali, al fine di rispondere in modo efficace alle sfide complesse che il Paese si trova ad affrontare.La designazione rappresenta un’opportunità per Ascoli Piceno e per la sua amministrazione di proiettarsi a livello nazionale, contribuendo attivamente al dibattito sulle politiche pubbliche e promuovendo modelli di governance innovativi. Bono ha espresso vivo apprezzamento per l’onore ricevuto, ringraziando in particolare Giulio Tantillo, i membri della Conferenza dei Presidenti dei Consigli comunali, il Presidente del Consiglio nazionale Anci e il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Ha inoltre ribadito il suo impegno a perseguire il lavoro con passione, dedizione e un costante ascolto delle esigenze dei territori, ponendo al centro la valorizzazione del ruolo dei Consigli comunali come motore di sviluppo e partecipazione attiva. Il nuovo percorso si configura quindi come un’ulteriore conferma del suo impegno a favore delle comunità locali e al rafforzamento del tessuto istituzionale italiano.