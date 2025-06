Brisighelli e Mancinelli favoriti: il PD punta su Ancona

Le recenti consultazioni demografiche, strutturate in sei circoli territoriali e specificatamente focalizzati sulla sanità, all’interno della città di Ancona, hanno delineato un chiaro orientamento verso Michele Brisighelli e Valeria Mancinelli come figure di riferimento per le candidature al Consiglio Regionale. Questa indicazione, comunicata dalla segreteria del Partito Democratico, riflette un’intenzionale strategia di coesione interna, volta a presentare al livello provinciale e regionale un gruppo di candidati caratterizzato da un’aderenza condivisa ai valori e alle priorità del partito. L’obiettivo primario è ottimizzare l’efficacia e la rapidità della campagna elettorale, iniziando dal capoluogo.Il processo deliberativo, culminato in queste consultazioni, ha visto la partecipazione attiva di una vasta gamma di aspiranti consiglieri regionali, espressione della ricchezza di competenze e sensibilità presenti nel tessuto democratico anconetano. La segreteria locale sottolinea come la pluralità delle candidature testimoni la vitalità del partito, un organismo in costante evoluzione, aperto al confronto costruttivo e capace di reinterpretare le istanze del territorio. Questo impegno alla discussione e alla partecipazione è considerato un elemento fondamentale per una ripartenza strategica, un rinnovamento che si fonda sull’ascolto e sulla condivisione.Nonostante la netta prevalenza di Brisighelli e Mancinelli, le consultazioni hanno registrato apprezzamento per altre figure di spicco all’interno del partito. Susanna Dini, attuale capogruppo in Consiglio comunale, e Andrea Vecchi, coordinatore del Circolo Sanità, hanno ricevuto un significativo supporto, evidenziando l’impatto positivo del loro lavoro e la loro capacità di rappresentare gli interessi della comunità. Questi segnali di consenso dimostrano una consapevolezza diffusa del valore di una leadership condivisa e di una rappresentanza diversificata.Ora, il compito di integrare queste diverse istanze e di formulare una lista elettorale coerente e competitiva ricade sulla Direzione Provinciale del Partito. Si auspica che, attraverso un processo di mediazione e sintesi, sia possibile creare una squadra in grado di incarnare al meglio le aspirazioni e le esigenze della città di Ancona, dando voce alle istanze emerse dal basso e garantendo una rappresentanza fedele al volere degli iscritti. La sfida è quella di trasformare questa ricchezza di proposte e competenze in un progetto politico concreto, capace di rispondere alle sfide del territorio e di proiettare l’immagine di un partito democratico, dinamico e proiettato verso il futuro.