Bugaro torna in politica: candidatura indipendente con Fratelli d’Italia

Dopo un decennio di pausa dal fervore della vita politica, Giacomo Bugaro, figura già nota nel panorama marchigiano per le sue precedenti esperienze come candidato sindaco di Ancona e consigliere regionale nelle file di Forza Italia e del Popolo della Libertà, annuncia il suo ritorno in campo. Questa volta, Bugaro si presenta come indipendente all’interno della lista di Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni regionali. La decisione, ufficializzata in una conferenza stampa tenutasi nella sede regionale del partito ad Ancona, alla presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dell’eurodeputato Carlo Ciccioli e della senatrice Elena Leonardi, segna un nuovo capitolo nella traiettoria politica dell’uomo.L’adesione di Bugaro alla coalizione di Fratelli d’Italia non è una scelta casuale, bensì il risultato di una profonda riflessione sulla realtà regionale e nazionale. L’amicizia con il Presidente Acquaroli ha rappresentato un catalizzatore fondamentale in questo percorso, affiancandosi a una valutazione ponderata del lavoro svolto dalla giunta regionale. Nonostante le sfide complesse e multidimensionali che hanno investito il territorio – dalla crisi pandemica alle calamità naturali, fino alle ripercussioni dei conflitti internazionali – la giunta ha dimostrato resilienza e capacità di programmazione, avviando progetti strategici e ponendo le basi per ulteriori interventi di sviluppo. Bugaro ha espresso il desiderio di mettere a disposizione del territorio la propria esperienza e competenza, ritenendo che il momento sia propizio per un rinnovato impegno civico.La scelta di Fratelli d’Italia come piattaforma politica riflette una più ampia osservazione sul panorama politico italiano. Bugaro sottolinea come il partito, oggi, incarni una sintesi di diverse sensibilità e rappresenti un punto di riferimento solido per il centrodestra, condividendo valori fondamentali come la difesa della famiglia, intesa come nucleo imprescindibile della società, e la promozione di politiche orientate al benessere dei cittadini e alla tutela dell’identità culturale.Il Presidente Acquaroli ha espresso il proprio plauso per l’ingresso di Bugaro nel partito, evidenziando il valore aggiunto che la sua candidatura apporta alla coalizione. La conoscenza approfondita dell’economia locale, la familiarità con la realtà urbana di Ancona, la solida comprensione delle dinamiche istituzionali e la comprovata esperienza politica di Bugaro rappresentano un contributo significativo per affrontare le sfide che attendono la regione e per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo. L’adesione di una figura come Bugaro testimonia la capacità di Fratelli d’Italia di attrarre talenti e di costruire un progetto politico inclusivo, capace di interpretare le esigenze del territorio e di proiettare la regione verso il futuro.