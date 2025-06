Calcinari sindaco a Sant’Elpidio a Mare: vittoria netta e svolta.

Sant’Elpidio a Mare ha scelto il suo nuovo sindaco, Gionata Calcinari, con una vittoria netta che testimonia un chiaro mandato popolare. Il risultato, con oltre il 53% dei consensi, segna una significativa distanza dall’avversario Rossano Orsili, fermo attorno al 46%, sancendo una svolta significativa per l’amministrazione comunale.L’elezione giunge a conclusione di un percorso iniziato due settimane prima, con il primo scrutinio che ha visto l’eliminazione dei contendenti Mirco Romanelli ed Enrico Piermartiri. Il periodo intercorrente è stato caratterizzato da un’intensificazione dell’attività elettorale, una corsa serrata per conquistare l’ultima preferenza, un’analisi attenta delle dinamiche di voto che si sono rivelata determinante per l’esito finale.La vittoria di Calcinari si fonda su una solida base elettorale di orientamento centrodestra, che include le liste di Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, elementi chiave di una coalizione ampia e coesa. In segno di apertura e capacità di aggregazione, al suo fianco figurano anche esponenti di Azione, Nuovo PSI e UDC, ampliando ulteriormente il bacino di consenso.L’offerta politica di Orsili, pur ambiziosa di rappresentare un’alternativa, si è presentata con una base più eterogenea, sostenuta da Base Popolare, Forza Italia e da una parte del Partito Democratico. Quest’ultimo, tuttavia, ha mostrato segni di divisione, con alcune frange che, in un segnale di scontro ideologico, hanno scelto di appoggiare Romanelli, in un’alleanza che ha visto anche la partecipazione di Alleanza Verdi Sinistra, evidenziando una frattura interna al campo progressista.Il panorama elettorale, complessivamente, si è configurato come particolarmente ampio e complesso, con la partecipazione di ben venti liste, che hanno proposto ben 303 candidati alla carica di consigliere comunale. Questo dato sottolinea la vivacità politica della comunità elpidiese e la volontà di rappresentare una pluralità di voci e istanze. L’alto numero di candidati, inoltre, suggerisce un’attenzione diffusa alla vita pubblica locale, con una forte partecipazione civica che riflette un interesse genuino per il futuro del territorio. L’elezione di Calcinari, in questo contesto, rappresenta un nuovo capitolo per Sant’Elpidio a Mare, con la sfida di costruire un’amministrazione inclusiva e capace di rispondere alle esigenze di una comunità variegata e dinamica.