Calcinaro appoggia Scarfini: alleanza chiave per il Comune di Fermo

L’annuncio ufficiale ha confermato una dinamica in divenire da tempo: Paolo Calcinaro, assessore regionale alla sanità e figura di spicco nella politica fermana, ha dichiarato il suo sostegno a Alberto Scarfini per la corsa al ruolo di sindaco.

La comunicazione, diffusa tramite un post sui social media, sancisce un’alleanza significativa nel panorama politico locale, segnando un primo, importante tassello in vista delle prossime elezioni comunali.

Calcinaro, nel suo messaggio, ha espresso un legame profondo e radicato con Scarfini, descrivendolo come un uomo animato da un amore genuino per Fermo e un desiderio sincero di contribuire alla sua crescita, al di là di logiche partitiche o personali.

L’assessore ha sottolineato la dedizione di Scarfini al bene comune e la sua vicinanza alla cittadinanza, elementi che lo distinguono e lo rendono un candidato credibile e apprezzato.

“Io sono e sarò con te amico mio,” ha affermato Calcinaro, proiettando l’auspicio di un ampio consenso popolare attorno alla figura di Scarfini.

L’appoggio di Calcinaro, figura di rilevanza politica a livello regionale, rappresenta un impulso significativo per la campagna elettorale di Scarfini.

Quest’ultimo, attualmente assessore al Bilancio, si configura come il primo candidato sindaco a presentarsi ufficialmente, in un contesto politico in rapida evoluzione.

La scelta di Scarfini, peraltro, giunge a seguito delle recenti dichiarazioni dei partiti di centrodestra, che hanno espresso l’intenzione di presentarsi uniti, con i propri simboli, nelle prossime elezioni.

Questa decisione, pur mirando a una strategia di coalizione, sembra aver generato frizioni e accelerato i tempi di azione per i gruppi civici, desiderosi di proporre alternative e profili autonomi.

L’endorsement di Calcinaro si aggiunge al precedente sostegno pubblico espresso dal vicesindaco Mauro Torresi, rafforzando ulteriormente la posizione di Scarfini e delineando un quadro politico complesso, dove l’emergenza di una candidatura di “bandiera” per il centrodestra sembra probabile, alimentando una competizione serrata e innescando una riflessione più ampia sulle dinamiche del consenso e delle alleanze nel tessuto sociale fermano.

L’annuncio apre ora uno scenario di possibili sviluppi, con l’emergere di altre candidature e la definizione di una piattaforma programmatica che dovrà rispondere alle esigenze e alle aspettative della comunità locale.