Capodarco: un Faro di Solidarietà a Rischio, Ricci Denuncia il Divario Regionale

La Comunità di Capodarco, un faro di resilienza e inclusione sociale nelle Marche, si erge come testimonianza di un modello di cura e supporto che rischia di affogare nell’indifferenza di un’amministrazione regionale. La visita dell’europarlamentare dem e candidato alla presidenza della Regione, Matteo Ricci, nel corso del suo tour “Per tutte le Marche”, ha messo a fuoco un divario preoccupante tra le eccellenze territoriali e le politiche regionali, sollevando interrogativi urgenti sul futuro del welfare marchigiano.Il percorso di Ricci, che ha toccato i comuni di Fermo, Montegiorgio, Pedaso, Moresco e Porto Sant’Elpidio, ha offerto un’occasione per confrontarsi con realtà come quella di Capodarco, un esempio concreto di come la solidarietà e l’assistenza alla persona possano rappresentare un pilastro fondamentale per la coesione sociale. Un ringraziamento sentito a Don Vinicio Albanesi per aver permesso una più profonda comprensione della Comunità, ha sottolineato Ricci, evidenziando come ogni visita a luoghi simili rafforzi la convinzione che la Regione debba riorientare le proprie priorità.L’abbandono del settore sociosanitario, come dimostra la situazione di Capodarco, non è un semplice atto di omissione, ma una lesione del tessuto sociale, una rinuncia a investire nel capitale umano e nella qualità della vita dei cittadini. La Comunità di Capodarco, con le sue iniziative di supporto e accoglienza, è un patrimonio da valorizzare, un modello da replicare, e necessita di un sostegno istituzionale che vada oltre le dichiarazioni di circostanza.Il tour di Ricci non si è limitato alla Comunità di Capodarco, ma ha compreso anche una ricognizione del tessuto produttivo locale, con visite ad aziende come Metaltex Italia e Gicherstampa a Fermo, la cantina Terra di Fageto a Pedaso e la cooperativa agricola Verde Valdaso a Moresco. Questo approccio dimostra una volontà di comprendere le dinamiche territoriali in maniera olistica, riconoscendo l’importanza di un equilibrio tra sviluppo economico e benessere sociale.Un incontro particolarmente significativo è stato quello con una giovane cittadina, il cui punto di vista, a detta di Ricci, ha rispecchiato le aspettative e le preoccupazioni di molti giovani marchigiani. La ragazza ha posto l’attenzione su temi cruciali come la modernizzazione delle strutture scolastiche, l’urgente necessità di un adeguato supporto psicologico all’interno delle scuole e, con particolare forza, il diritto all’aborto, un tema che, secondo Ricci, la giunta Acquaroli sta cercando di limitare. La sua testimonianza ha acceso un faro sulle sfide che attendono la nuova generazione e sulla necessità di contrastare la disinformazione politica, soprattutto tra i giovani, custodi del futuro e pilastri della democrazia. La loro voce deve essere ascoltata e le loro istanze devono tradursi in politiche concrete, capaci di garantire loro un futuro dignitoso e di realizzare pienamente il loro potenziale.