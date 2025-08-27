Caprari lascia Montemarciano per sostenere Ricci: un impegno totale per le Marche.

A meno di un mese dall’inizio del voto per il rinnovo del Consiglio Regionale delle Marche, Fabiola Caprari annuncia ufficialmente il suo impegno attivo nella campagna elettorale a sostegno della candidatura di Matteo Ricci alla presidenza.

La scelta di Caprari, inserita nella lista civica “Progetto Marche Vive”, si distingue per una decisione di profonda coerenza: la rinuncia alle sue attuali deleghe assessorali presso il Comune di Montemarciano.

Questa non è una manovra dettata da frizioni interne, come ha prontamente sottolineato il sindaco Maurizio Grilli, ma una scelta ponderata volta a garantire la massima concentrazione e dedizione alla sfida regionale.

L’impegno assessorale, soprattutto in aree sensibili come quelle di sua competenza – politiche sociali, sanità, pari opportunità, volontariato e terzo settore – richiede un livello di dedizione che sarebbe incompatibile con l’intensità di una campagna elettorale regionale.

“Non voglio compromettere la qualità del mio servizio a Montemarciano, la città che mi sta a cuore,” spiega Caprari, evidenziando una profonda lealtà verso la comunità che ha servito finora.

L’ambizione regionale, infatti, impone un investimento di risorse umane ed energetiche che richiedono un distacco completo dagli incarichi precedentemente ricoperti.

Caprari non si limita a sottolineare la necessità di un impegno totale, ma articola una visione più ampia.

Riconosce l’importanza di una presenza regionale forte e autorevole, capace di rappresentare gli interessi delle comunità locali con costanza e determinazione.

Critica apertamente la pratica, purtroppo diffusa, di candidati che si manifestano solo in occasione delle elezioni, scomparendo poi per gran parte del ciclo legislativo.

In particolare, Caprari pone l’attenzione sulle specificità di Montemarciano, una realtà territoriale che affronta sfide complesse e che necessita di un supporto regionale costante e concreto.

La sua candidatura non è quindi un mero desiderio di potere, ma una risposta alla necessità di una presenza istituzionale capace di tradurre in azioni gli interessi della comunità marchigiana.

Il percorso professionale di Fabiola Caprari si configura come un solido bagaglio di competenze e esperienze amministrative.

Oltre all’esperienza assessorale, il ruolo di consigliera comunale e di Segretario Comunale le hanno fornito strumenti concreti per comprendere le dinamiche istituzionali e sviluppare una visione strategica.

Questo mix di civismo, competenza tecnica e profonda conoscenza del territorio, rende la sua candidatura un valore aggiunto per il progetto politico di Matteo Ricci, promettendo un impegno proattivo e una voce autorevole a difesa delle Marche.