Carta degli Aiuti: Marche chiede una revisione urgente a Bruxelles

La questione della Carta degli Aiuti, fulcro dello sviluppo economico regionale, continua a sollevare interrogativi e a generare dibattito.

L’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico delle Marche, Giacomo Bugaro, ha espresso pubblicamente la necessità di un intervento tempestivo da parte della Commissione Europea, sollecitando una revisione anticipata del documento, cruciale per l’effettivo rafforzamento della Zona Economica Speciale (Zes) e per il corretto indirizzo dei finanziamenti europei.

L’istanza, rivolta alla Vicepresidente della Commissione Ribera, assume un’importanza strategica in un contesto caratterizzato da richieste di modifica provenienti dall’opposizione del Partito Democratico, che ha recentemente presentato due mozioni – respinte dal Consiglio Regionale – volte a rivedere la Carta e a destinare risorse significative, pari a 785 milioni di euro provenienti dai fondi europei Fesr, Fse+ e Fsc della programmazione 2021-2027, ai Comuni esclusi dall’attuale perimetro della Carta.

L’Assessore Bugaro ha definito tale richiesta “eccessiva”, sottolineando la natura prevalentemente vincolata della maggior parte dei fondi menzionati, gran parte dei quali sono già impegnati in progetti in fase di progettazione.

Un’analisi più dettagliata rivela che solo una porzione limitata, stimata in 90 milioni, risulta effettivamente disponibile, con 60 milioni derivanti dal Fesr e 30 dal Fse.

Questa discrepanza evidenzia la complessità della gestione finanziaria e la necessità di una valutazione realistica delle risorse effettivamente spendibili.

La Regione Marche resta in attesa di un riscontro ufficiale da parte di Bruxelles, mentre prosegue con la pianificazione del negoziato, previsto per il secondo semestre del 2026.

L’Assessore ha rimarcato l’impegno profuso per accelerare il processo di revisione, riconoscendo al contempo il termine di scadenza della Carta, fissato al 31 dicembre 2027.

Questo evento segnerà la transizione verso una nuova programmazione europea, denominata 2028-2034, che garantirà la continuità dello sviluppo della Zes e l’allocazione di ulteriori risorse, plasmando un futuro di crescita e innovazione per il territorio marchigiano.

La sfida futura risiede nella capacità di coordinare efficacemente le diverse voci e di tradurre le aspirazioni di sviluppo in progetti concreti e sostenibili.