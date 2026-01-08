Castignano: il Comune salva il distributore e lotta allo spopolamento

- PUBBLICITA -

In un contesto di crescente attenzione alla vitalità delle aree marginali e alla resilienza delle comunità montane, il Comune di Castignano, incastonato nel cuore della provincia di Ascoli Piceno, ha compiuto un atto amministrativo di notevole impatto sociale ed economico.

L’acquisizione diretta dell’impianto di distribuzione carburanti “Letizia Maoloni” rappresenta una risposta pragmatica a una problematica sempre più diffusa: la progressiva desertificazione dei servizi essenziali in aree caratterizzate da una popolazione in calo e da una carenza di investimenti privati.

La decisione, maturata in seguito all’impossibilità da parte del precedente gestore di individuare un acquirente privato, esprime una visione politica orientata alla tutela del bene comune e alla garanzia della continuità di un servizio cruciale per la vita quotidiana dei residenti.

La chiusura dell’impianto avrebbe infatti aggravato la situazione di isolamento di Castignano, aumentando significativamente i disagi per i cittadini e alimentando un circolo vizioso di spopolamento, con conseguenze negative sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del territorio.

L’acquisizione diretta da parte del Comune non si limita a una mera operazione di salvataggio di un servizio.

Si tratta di una scelta strategica che mira a riaffermare il ruolo dell’ente locale come garante del benessere collettivo e promotore dello sviluppo locale.

La gestione pubblica dell’impianto offre la possibilità di ottimizzare i costi, evitare l’accumulo di profitti privati a scapito dei residenti e, potenzialmente, sperimentare nuove forme di gestione partecipate, coinvolgendo direttamente la comunità nelle decisioni e nella definizione delle politiche tariffarie.

Inoltre, l’iniziativa può fungere da catalizzatore per ulteriori investimenti a favore del territorio, segnalando la volontà dell’Amministrazione di contrastare attivamente la desertificazione dei servizi e di creare un ambiente favorevole all’insediamento di nuove attività economiche.

La presenza di un distributore di carburanti funzionante e accessibile contribuisce a rendere il comune più attrattivo per i residenti, i visitatori e le aziende, stimolando la creazione di posti di lavoro e rafforzando l’identità territoriale.

Questo gesto, apparentemente modesto, si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul ruolo dell’ente pubblico nell’era della globalizzazione e della crisi economica.

Dimostra che, anche in un’epoca dominata dalla logica del mercato, l’amministrazione locale può e deve assumere un ruolo attivo nella salvaguardia dei servizi essenziali e nella promozione del benessere delle comunità, coniugando efficienza economica e responsabilità sociale.

L’esempio di Castignano potrebbe ispirare altre amministrazioni locali a trovare soluzioni innovative per contrastare lo spopolamento e garantire un futuro sostenibile per le aree marginali del Paese.