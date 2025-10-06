Centri Estivi: Stabilità dei Fondi, un Riconoscimento per i Comuni

L’annuncio contenuto nel nuovo Documento Programmatico delle Finanze Pubbliche, che sancisce la stabilizzazione dei finanziamenti destinati ai centri estivi, rappresenta un segnale di profonda importanza per l’autonomia e l’efficacia delle amministrazioni comunali.

Questa decisione, accolta con grande favore dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI, Marco Fioravanti, risponde ad una pressante necessità espressa a lungo dai Comuni italiani.

L’importanza di questa misura trascende la semplice gestione di un’attività ricreativa estiva.

I centri estivi, infatti, costituiscono un pilastro fondamentale delle politiche di welfare locale, agendo come ponte tra le esigenze delle famiglie, la crescita dei bambini e il tessuto sociale del territorio.

La stabilità finanziaria annunciata permette ai Comuni di abbandonare la logica del “salta-passo” e di poter programmare interventi strutturati, di elevata qualità, capaci di rispondere in modo efficace alle diverse esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

La mancanza di continuità nei finanziamenti, in passato, ha imposto scelte spesso dettate dall’emergenza, compromettendo la possibilità di implementare progetti inclusivi, innovativi e realmente pensati per il benessere dei minori.

La stabilizzazione dei fondi, al contrario, consente di investire nella formazione del personale, nell’arricchimento dell’offerta educativa e nella creazione di ambienti sicuri e stimolanti.

Si apre così la possibilità di sviluppare iniziative mirate a favorire l’integrazione di bambini con disabilità, a promuovere l’educazione ambientale, a valorizzare le tradizioni locali e a stimolare la creatività e l’autonomia dei bambini.

La Ministra per la Famiglia, la Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, con la sua scelta programmatica, ha dimostrato una sensibilità particolare alle istanze provenienti dal basso, riconoscendo il ruolo cruciale che i Comuni svolgono nella promozione del benessere infantile.

Questo atto di ascolto e di responsabilità è un segnale importante per tutte le comunità locali, che vedono nei centri estivi un presidio fondamentale per la coesione sociale e per il sostegno alle famiglie.

L’ANCI, nel ringraziare il Governo, sottolinea come questo finanziamento non sia solo un atto di sostegno economico, ma anche un riconoscimento del valore educativo e sociale dei centri estivi, elementi imprescindibili per la costruzione di una società più equ: