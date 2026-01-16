Centrodestra a Fermo: Alleanza per una Città Rinnovata

- PUBBLICITA -

Un’Alleanza per il Futuro di Fermo: Il Centrodestra Progetta una Città RinnovataIn un clima di collaborazione e condivisione di obiettivi, le forze politiche del centrodestra fermano hanno formalizzato un’alleanza strategica in vista delle prossime elezioni comunali.

L’incontro, a cui hanno preso parte i principali coordinatori provinciali e regionali dei partiti che compongono la coalizione, ha segnato l’avvio di un percorso volto a riconquistare il ruolo centrale che la città merita nel panorama provinciale e regionale.

Al di là della mera convergenza elettorale, l’incontro ha rappresentato un’occasione per delineare una visione comune per il futuro di Fermo, un futuro che guarda all’innovazione, alla crescita sostenibile e alla valorizzazione del tessuto sociale ed economico locale.

Pur mantenendo la propria identità attraverso la presenza dei simboli di partito all’interno della coalizione, i rappresentanti hanno ribadito l’impegno a operare in maniera sinergica, superando le logiche di appartenenza per il bene della comunità.

Il cuore di questo progetto è la costruzione di un programma elettorale solido e partecipativo, che non si limiti a dichiarazioni di intenti ma offra soluzioni concrete ai problemi reali della città.

Per questo, l’attenzione si concentrerà su un’ampia consultazione pubblica, attraverso incontri con le liste civiche e con i cittadini, al fine di raccogliere proposte e suggerimenti che possano arricchire il programma.

Si intende promuovere un approccio bottom-up, in cui le esigenze e le aspettative della popolazione siano al centro delle decisioni politiche.

L’alleanza mira a definire priorità strategiche per Fermo, spaziando dalla riqualificazione del patrimonio urbano alla promozione del turismo culturale, dall’incentivazione dell’imprenditoria giovanile all’ottimizzazione dei servizi pubblici.

Si intende inoltre affrontare con determinazione le sfide legate alla sostenibilità ambientale, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alla creazione di opportunità di lavoro qualificate.

La riunione ha visto la partecipazione di Andrea Balestrieri (Fratelli d’Italia), Andrea Putzu (Fratelli d’Italia), Giambattista Catalini (UDC), Alan Petrini (Lega), Mauro Lucentini (Lega), Marco Marinangeli (Noi Moderati) e Jessica Marcozzi (Forza Italia), a testimonianza dell’ampiezza e della solidità del fronte centristico.

Questi leader hanno sottolineato l’importanza di un approccio collaborativo e trasparente, volto a costruire un futuro prospero e inclusivo per Fermo, guardando con fiducia al 2026 e alle opportunità che il futuro riserva.

L’obiettivo ultimo è restituire a Fermo la sua dignità e il suo ruolo guida nello sviluppo del territorio.