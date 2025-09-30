Centrodestra trionfa nelle Marche: Acquaroli Presidente con ampia maggioranza.

Il panorama politico regionale marchigiano si è confermato saldamente ancorato a una visione di centrodestra, con Francesco Acquaroli eletto Presidente con una solida maggioranza del 52,43%.

Questo risultato consolida il percorso politico della regione, delineando una nuova fase di governance.

La coalizione vittoriosa vede una frammentazione interna, ma unita da un progetto comune: dieci consiglieri spetteranno a Fratelli d’Italia, tre alla Lega, tre a Forza Italia, con rappresentanze minori per Civici Marche, “I Marchigiani per Acquaroli” e la lista Libertas Unione di Centro, riflettendo una pluralità di sensibilità all’interno della coalizione.

L’opposizione, guidata da Matteo Ricci che ha ottenuto il 44,44% dei voti, si presenta con un gruppo composto da sei consiglieri del Partito Democratico, due sostenuti dalla Civica “Ricci Presidente”, e una rappresentanza ciascuno per Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle.

Questa composizione, seppur minoritaria, indica una volontà di contrasto e di proposta alternativa.

Un elemento di incertezza aleggia attorno alla composizione definitiva dell’Assemblea legislativa: l’eventuale rinuncia di Matteo Ricci a ricoprire il ruolo di Consigliere Regionale per proseguire il suo impegno come europarlamentare aprirebbe la porta all’ex direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, Caporossi, in una dinamica che sottolinea l’importanza di equilibri e compromessi nel sistema politico.

La sua eventuale entrata in carica evidenzierebbe una complessità che va oltre la semplice assegnazione dei seggi.

Analizzando i singoli eletti, emerge un quadro di competenze diversificate e aree geografiche rappresentate.

Fratelli d’Italia, forza trainante della coalizione, presenta una rosa di consiglieri che spaziano dal Pesarese all’Ascoli Piceno, con una particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e delle sue specificità locali.

Forza Italia e Lega, pur con numeri inferiori, contribuiscono con figure di spicco, apportando una visione pragmatica e attenta alle esigenze del mondo economico e produttivo.

L’elezione di Paolo Calcinaro, con un significativo numero di preferenze, testimonia la forza di un progetto politico radicato nel Fermano, mentre Giacomo Rossi e Luca Marconi rappresentano le istanze dei Civici Marche e dell’Udc.

Sul fronte dell’opposizione, Valeria Mancinelli, con un ampio consenso popolare, si posiziona come figura di riferimento per il Partito Democratico, affiancata da una squadra di consiglieri provenienti da diverse aree della regione.

Antonio Mastrovincenzo e Massimo Seri, eletti con il sostegno della civica di Ricci, rappresentano un bacino elettorale ampio e diversificato.

Marta Ruggeri (M5S) e Andrea Nobili (Alleanza Verdi Sinistra) portano avanti istanze ambientaliste e di innovazione sociale.

La nuova legislatura si prospetta caratterizzata dalla necessità di affrontare sfide complesse, dalla ripresa economica alla transizione ecologica, passando per il rafforzamento dei servizi sociali e sanitari.

L’equilibrio tra le diverse sensibilità politiche all’interno della coalizione di governo e la capacità di proporre soluzioni condivise saranno elementi cruciali per il successo dell’azione amministrativa e per rispondere alle legittime aspettative dei cittadini marchigiani.

La composizione del Consiglio Regionale, con la sua diversità di voci e competenze, rappresenta un asset prezioso per affrontare queste sfide e costruire un futuro prospero e sostenibile per le Marche.