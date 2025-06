Centrosinistra sconfitto: crisi di rappresentanza e dialogo urgente.

La scarsa affluenza al voto del 30%, un dato che certifica una sostanziale disconnessione tra una parte del panorama politico di centrosinistra e il sentire diffuso, non rappresenta un semplice insuccesso elettorale, ma rivela una profonda crisi di rappresentanza e di strategia comunicativa. L’analisi dell’assessore regionale delle Marche, Francesco Baldelli, coglie nel segno: l’ossessiva riproposizione di narrazioni ideologiche, il tentativo continuo di mobilitare l’opinione pubblica contrapposta all’azione governativa, configurano un approccio tattico inefficace, se non controproducente.Il continuo appello al voto, presentato come atto di resistenza, e la reiterata critica al Governo Meloni, pur legittime in un sistema democratico, si rivelano privi di risonanza quando non si accompagnano a proposte concrete e condivise. La “solidità e determinazione” della filiera istituzionale, come sottolinea l’assessore, non sono elementi da contestare in maniera superficiale, ma punti di riferimento da comprendere e, ove necessario, riformare attraverso un dialogo costruttivo.La persistente distanza tra una parte del centrosinistra e l’elettorato non è una questione contingente, ma il sintomo di una più ampia difficoltà nell’elaborare un’identità politica chiara e un programma capace di intercettare le reali esigenze del Paese. Si tratta di una sfida complessa che richiede una riflessione profonda sulle cause di tale disaffezione, che vanno ben al di là delle semplici dinamiche elettorali. L’ipertrofia del confronto ideologico, a scapito della capacità di ascolto e di proposta, sembra aver eroso la fiducia dei cittadini, che percepiscono sempre più la politica come distante dai loro bisogni e dalle loro aspirazioni. La necessità di un cambiamento di rotta, di un approccio più pragmatico e orientato al bene comune, appare dunque imprescindibile per ricostruire un rapporto di fiducia tra la politica e la società. L’affermazione finale dell’assessore, “arriverderci ai prossimi ‘avvisi'”, non deve essere interpretata come una provocazione, ma come un monito a una riflessione seria e costruttiva. Il futuro politico del Paese dipende dalla capacità di tutti gli attori coinvolti di abbandonare le posizioni intransigenti e di abbracciare un dialogo aperto e sincero.