Conte e Ricci: la contraddizione Siri smonta la coerenza del M5S

L’affermazione di Giuseppe Conte, che respinge l’esistenza di una potenziale “scaricata” dell’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, dal Movimento 5 Stelle, si rivela immediatamente contraddittoria alla luce di un precedente significativo.

La senatrice di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi, sottolinea come Conte stesso, durante il suo mandato di governo, avesse richiesto le dimissioni del sottosegretario Armando Siri in seguito alla notifica di un avviso di garanzia.

Questa incongruenza, lungi dall’essere un mero dettaglio, espone una presunta duplice standard nella gestione delle situazioni che coinvolgono figure pubbliche sotto inchiesta.

La posizione del M5S, che sostiene Ricci nonostante l’indagine a suo carico, emerge come un compromesso tattico, volto a garantire l’approvazione della candidatura di Roberto Fico in Campania.

Questa manovra rivela la priorità degli interessi politici e personali rispetto a principi di trasparenza e correttezza, smontando l’immagine di un “campo largo” unito da valori condivisi.

La senatrice Leonardi descrive questa dinamica come un’ammissione di una strategia basata su compromessi opportunistici, mettendo in discussione la capacità del Movimento di agire con coerenza e integrità.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla gestione della leadership e sull’etica politica, alimentando preoccupazioni riguardo alla capacità di un eventuale governo regionale guidato da figure compromesse a tutelare gli interessi dei cittadini marchigiani.

La frammentazione e la mancanza di unità dimostrate durante la campagna elettorale suggeriscono una potenziale instabilità e una scarsa capacità di affrontare le sfide che attendono la regione, configurando, secondo la Leonardi, un rischio concreto per il futuro della comunità marchigiana.

Il precedente Siri, quindi, non è un riferimento casuale, ma una chiave di lettura per comprendere l’apparente contraddizione tra le dichiarazioni di Conte e le azioni del Movimento 5 Stelle.