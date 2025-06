Corecom Marche: seminario sulla par condicio per un’elezione responsabile.

Il Corecom Marche ha recentemente promosso un seminario di notevole importanza, “Par condicio: linee guida per una comunicazione elettorale responsabile”, in un momento cruciale, alla vigilia delle elezioni regionali. L’iniziativa, tenutasi presso Palazzo Li Madou, ha riscosso ampio consenso, sottolineando la crescente complessità e sensibilità dei temi legati alla comunicazione politica durante le campagne elettorali.Il seminario si è focalizzato sulla corretta applicazione della normativa sulla par condicio, sancita dalla legge 28/2000, che mira a garantire a tutti i candidati e partiti politici pari opportunità di accesso ai mezzi di informazione. La Presidente del Corecom, Cinzia Grucci, ha offerto una disamina approfondita dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato alla formulazione di queste regole, evidenziando come l’attuale assetto giuridico sia il frutto di un percorso articolato di interpretazioni e sentenze. Ha spiegato come la comunicazione politica nel periodo di par condicio sia strutturata attorno a un sistema preciso di vincoli quantitativi e temporali, volti a bilanciare le opportunità di visibilità. La gestione e il monitoraggio di questo delicato processo, ha precisato Grucci, richiedono procedure specifiche e, in caso di violazioni, l’avvio di istruttorie rigorose.Massimo Iacopini, membro del Corecom, ha poi illustrato in dettaglio la normativa, fornendo esempi concreti di situazioni problematiche legate al divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali. L’attenzione si è spostata poi sulle sfide poste dall’utilizzo dei social network, un campo in rapida evoluzione che richiede un’analisi accurata. Iacopini ha sottolineato come anche i canali digitali siano soggetti alle regole della par condicio e possano essere oggetto di indagini in caso di comportamenti scorretti.Antonietta Polcaro, rappresentante dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha evidenziato come l’avvento delle nuove tecnologie e la proliferazione dei media digitali abbiano ampliato enormemente il panorama della comunicazione, richiedendo un ripensamento continuo delle regole e delle modalità di controllo. Nonostante la normativa di base risalga al 2000, l’impatto del digitale ha reso necessario adattare l’interpretazione e l’applicazione delle norme.Il seminario ha visto anche la partecipazione di esponenti istituzionali, tra cui l’Assessore regionale al Bilancio, Goffredo Brandoni, che ha portato i saluti del Presidente della Regione Francesco Acquaroli, e il consigliere regionale Mirko Bilò. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la corretta gestione della campagna elettorale e la tutela del principio di parità di accesso alle informazioni. Il dibattito si è aperto su possibili aggiornamenti della normativa, al fine di affrontare le nuove sfide poste dalla comunicazione politica nell’era digitale, garantendo al contempo un processo elettorale trasparente e democratico.