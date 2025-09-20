Corinaldo: Consiglio a favore della pace e riconoscimento Palestina

L’approvazione unanime della mozione a favore della pace e del riconoscimento dello Stato della Palestina da parte del Consiglio comunale di Corinaldo, ha rappresentato un momento di profonda valenza simbolica e politica, un’occasione per esorcizzare le dinamiche spesso divisive che accompagnano il dibattito pubblico su temi geopolitici sensibili.

La senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri, ha sottolineato come un gesto di questa natura, indipendentemente dalle dimensioni geografiche e demografiche del Comune che lo promuove, possieda un impatto sociale e politico di notevole portata.

L’incontro a Corinaldo ha visto un intenso dialogo tra l’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio e i consiglieri, con la senatrice Craxi che ha condiviso le sue impressioni dirette derivanti da un recente viaggio istituzionale in aree flagellate da conflitti e sofferenze.

Le testimonianze raccolte, cariche di umanità e di consapevolezza della complessità della situazione, hanno contribuito a delineare un quadro vivido e toccante delle sfide che attendono la comunità internazionale.

Il sindaco Gianni Aloisi, accogliendo la senatrice Craxi presso il palazzo comunale, ha espresso la ferma convinzione che la fiducia riposta nella mozione si rifletta in un impegno concreto per un futuro di convivenza pacifica e prospera.

La consegna del documento alla senatrice Craxi non si è configurata come un mero adempimento formale, bensì come un invito pressante a promuoverne la discussione e la sensibilizzazione all’interno della Commissione Affari Esteri, nei gruppi politici italiani e, più ampiamente, nel Senato della Repubblica.

L’auspicio è che questo impulso si traduca in azioni concrete, capaci di incidere positivamente sulla situazione in Palestina.

Questo atto, profondamente radicato nella tradizione di accoglienza e solidarietà che caratterizza la comunità corinaldese, riafferma un impegno costante a coltivare iniziative di dialogo interculturale, promozione della cultura della pace e sostegno alle popolazioni più vulnerabili.

La convinzione che ogni voce che si leva a favore della giustizia e della riconciliazione possa fungere da catalizzatore di cambiamento positivo, rappresenta un faro per il futuro e un invito a non arrendersi di fronte alle avversità.

L’atto del Consiglio comunale di Corinaldo si configura quindi come un seme di speranza, un monito a perseguire la pace con determinazione e a costruire ponti di comprensione tra popoli e culture diverse.